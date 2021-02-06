實支實付保額嚴重不足！3招省荷包顧保障

台灣人愛買保單，但該有的保障還是嚴重不足。根據統計，保戶規劃實支實付的保額偏低，想要填補風險缺口又有預算考量，早點投保、選擇定期險，或是用主約搭配附約等三種方式，就可以省荷包又顧保障。

國泰人壽內部統計，有82%保戶投保實支實付醫療險，但平均保障額度只有約10萬元；長照險則只有3%保戶擁有，平均保額也僅約1.8萬元。相較政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆研發的「幸福保障七彩盤」保障檢測平台的建議，要獲得較完善保障，實支實付險保額約需30萬元、長照險保額約需4.5萬元，保戶已投保的保額只佔建議保額3~4成。

許多民眾認為有健保就足夠，但還是有近三成的醫材需要自掏腰包，金額需要數萬至數十萬元不等，想要有更好的醫療品質，實支實付保障額度就顯得相對重要。

國泰人壽建議，還沒有實支實付保障的民眾，可以規劃保額30萬元；若已有實支實付保障的民眾，除了檢視自身保額是否足夠之外，還需注意保障年期是否符合需求。’

目前多數民眾擁有的實支實付險以一年期附約為主，最高僅續保到80歲，在高齡化趨勢下，若想確保老年醫療保障不間斷，建議可用長年期實支補足，民眾可以趁有經濟能力時及早規劃，保費也比較便宜。

另一方面，國人平均壽命延長，但誰都無法確保自己能健康長壽，若不幸需要被長期照顧，看護、輔具、營養品等費用，每月估計至少支出4萬元，這就可透過長照險來轉嫁風險。

根據學者建議，長照險保額至少要拉高到4.5萬元，想要更好的照護品質，可以再依照需求提高投額。若預算有限，可以選擇定期險或以主約搭配長照險附約來拉高特定期間保障額度，未來再逐步補強、完善保障。

（文／李瑞瑾）

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