少子化風暴！退休沒人養？這樣做很重要

成年者越來越少人會與長輩同住，上少子化問題也很嚴重，根據政府統計，2020台灣年人口呈現負成長，登記戶數卻是持續增加，每一戶平均人口數甚至只有2.64人，顯示未來每一個人老了之後都得自己照顧自己。

內政部統計，2020年底我國戶籍登記人口為2,356.1萬人，較上（2019）年底減少4.2萬人或1.8‰，人口數首度呈現負成長。

但在登記戶數部分仍呈逐年增加趨勢，2020年戶數共計893.4萬戶；隨著人口減少，每一戶人家的平均人口數下降到2.64人。

不少人在成年之後都選擇離家獨立，戶中只剩下老年人常居的家庭比例越來越高；未來這些青壯年人老了之後，也會面臨相同的獨居問題，若是再加上少子化衝擊，甚至可能不會有子女提供老年照顧，未來的退休生活、日常開銷，全部都需要自己負責打理。

目前國人平均壽命已超過80歲，以65歲退休為例，退休後還要再活至少15年。除了日常生活的支出之外，還要考慮到醫療需求、照護風險等棘手問題，因此一定要提前準備好足夠的退休基金。

想要累積退休資產，可以透過保險進行規劃，保險具有「穩定、保本」兩大特色，不僅能夠累積資產、還能獲得一定程度的保障，尤其退休計劃需要長期、穩定，保險就是最好的退休規劃工具，可以將利率變動型保單、增額型保單，外幣保單或是年金險納入考量。

除了存夠退休金之外，也可以另外用醫療險、重疾險、長照險等保單來轉嫁年老後的就醫、照護風險。若是沒有這些健康保險，長年以來累積的退休金可能會被侵蝕地更快，也會大大降低生活品質，還是完整規畫起來最能安心。

不論是累積資產還是投保健康險，一定都是趁年輕就做好規劃最為划算，千萬別到了來不及時才後悔莫及。

（文／李瑞瑾）

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