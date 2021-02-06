小孩紅包理財！4款保單存教育金很可觀

善用紅包錢理財是一大學問！隨著滿月、農曆春節越來越近，一名媽媽相當苦惱新生兒若拿到的紅包錢，到底要如何規劃才好，引起網友們紛紛熱心提供意見，除了存股、基金備受青睞外，還有人靠4款保單準備教育金，長期累積下來也是一筆可觀的數目。

原PO在臉書社團「存錢公社」發文表示，家有剛出生不久的新生兒，對於即將到來的滿月與過年，如何將紅包錢好好做理財規劃，到底直接放入定存好，還是活存就好，讓她傷透了腦筋，希望網友們能分享理財妙招，才能真正發揮這筆錢的功用。

不少網友選擇先用定存或數位銀行高利活存，先累積一筆錢再投資股票或基金，「金額少時我會以定存為主要方式，當到達一定額時我才會用存股的方式」、「目前金額可先存數位銀行（例如一銀1.2%活存）等累積到較多金額可買0056存股」。

另有一派網友推薦存股，「等孩子長大有十幾年，一直定期定額買存股，長期下來時間+複利很可怕」，至於投資標的又該如何挑？就有過來人建議，「可以定期定額0050，也可以投資穩定金融股，比如國泰金、玉山金等等這些」，引起其他人附和「穩定就官股銀行股」，每個人喜歡都不同，最重要的是自己要做好功課。

還有一派人推薦用保單來規劃，「分紅保單是不錯的選擇」、「投資型保單不錯，定時定額基金又有保障」、「美元保單，擺久了有驚喜」、「存儲蓄險看6年還是幾年，以後可以當小孩子教育費」，也有網友分享，一出生就把小孩的壓歲錢、紅包、育兒津貼通通存起來，「保險醫療+儲蓄分紅」。

除此之外，網友提醒積極存錢之餘，也別忘了提前規劃風險保障，考量寶寶在未來成長過程中，難免會遇到跌倒撞傷、交通事故、燒燙傷等意外而受傷，這時可以透過醫療險、重大傷病險、意外險、失扶險等基本防護，轉嫁突如其來的風險，最好在一出生就取名字、報戶口，馬上投保最不會被保險公司拒保，也就是把握出生7天內的「新生兒投保黃金期」，給寶寶最好的保障。

（文／謝曉曦）

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