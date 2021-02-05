善用兩心法 小額簡單存老本

根據內政部公布2020年人口統計，去年人口首度負成長，全年出生人數為16萬5,249人，創歷年新低，預期台灣將在2025年進入超高齡社會，凸顯退休理財規劃刻不容緩，新年退休規劃超前部署，投信建議，首選目標風險組合基金。

群益投信表示，不少民眾常認為自己距離退休還很遠，錯失提早規劃享受時間複利效果的機會，或不知如何選擇理財工具，放棄退休理財規劃，採用最保守的儲蓄來因應。其實退休理財一點都不難，現行市面上已有多項適合用於退休理財的基金商品可做選擇，若能再搭配即早投資、定期定額紀律操作兩大心法，從小額開始都能簡化退休理財的複雜度，提前化解退休生活的焦慮感。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧指出，在退休理財工具挑選上，共同基金是相當合適的工具，可透過專業投資團隊的操作來降低標的選擇的不確定性，若投資人對挑選何種基金產品無頭緒的話，可直接參考專門為退休理財設計的目標風險組合基金。

林宗慧認為，這類產品的優點在於，目標風險的設計是在限定風險水準的積極、穩健、保守前提下，進行投資組合配置，當市場整體波動風險隨多空環境而起落，基金的股債投資配置也會因應做調整，組合基金的好處為透過專業投資團隊來篩選合適的基金，達風險分散的好處。投資人僅需依照自身風險屬性和需求，選擇投資風格相對應的目標風險基金，為省時、省力又具效率的存退休金方式。且即早投資、定期定額紀律操作，循序漸進的累積退休資產，多份安心感。

富蘭克林投顧認為，人生不同階段可承受風險、退休目標可能改變，依照人生三個不同階段來檢視退休理財的需求，包括累積期、過渡期以及退休期，有助退休計畫更加貼近個人需求。「累積期」重點在於提高儲蓄率，長期投資提高資產增值的空間。「過渡期」須因應工作或家庭成員變動等差異，宜透過與退休計畫參與者一對一溝通。最後「退休階段」量身訂做以創造退休收入來源的退休計畫為主流。

投資息收型商品 不怕通膨啃老本

全球高齡化加上低利時代，個人退休投資愈早愈好，才能累積較為足夠的養老金，因應漫長的退休生活，配置穩定配息的息收型產品，藉由較佳股息、殖利率，獲取較定存為高的收益，包括美國RIETs基金、ESG新興企業債、優先擔保高收益基金，都是可對抗通膨，享有樂活退休人生的選擇。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，全球進入低利率、低通膨，REITs資產提供穩定現金流，景氣轉好時租金上漲，長期更具備資本利得成長空間，穩定股利抗通膨。以美國REITs而言，股利率達3.5％左右，優於全球股市水準，深具吸引力，且美國REITs屬內需市場，受國際貿易衝突影響低，適合當長期資產配置。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人李怡慧表示，高收益債產品殖利率約在4～5％以上，也是對抗通膨利器，觀察企業獲利未見明顯衰退，寬鬆資金下有利高收債價格彈升。其中有擔保優先順位高收益債為風險降級的高收益債升級版，在充足擔保下，可望有效降低違約時損失、提升資產防禦力，退休更有保障。

台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢認為，過去投資注重財務指標與未來獲利，ESG策略更著重企業道德面與品質，目前全球永續投資規模達30.7兆美元，影響力不容小覷。其中新興企業債相對看好，利多包括疲弱美元，美元計價新興債優先受益，預估新興企業高收債2020年違約率不到3％，為各類高收債最低。

且根據IMF報告，2021年新興市場經濟成長動能達6％，優於成熟市場的3.2％，新興債市仍具高殖利率優勢，後續料將重新獲資金青睞，也凸顯ESG新興企業債適合退休族納入核心配置。

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