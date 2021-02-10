金牛年生肖專屬淘金術│兔、龍、蛇

兔（有苦難言、滿腹委屈）

生肖財運：★★★☆☆

眼光獨到的屬兔朋友們，之前選購的房地產會再漲價、甚至翻倍，想購置者也容易選到好的標的物，2021年在家庭、與子女的娛樂花費會稍微多一點，但無妨，增進與家人間的情感也不失為一項划算的投資。

事業運很好，正念越強、保持好心情、錢財越旺，好好做好自己該做的工作，錢財自動乖乖入袋，除此之外也容易得到老闆的賞識。

偏財運不佳，投機類或金融類產品容易有受騙虧損的情況發生，要設好停損點；切勿感情用事，不與不夠熟悉的朋友合夥。

投資建議：定期定額基金投資

定期定額投資的成本是變動的，但長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。因為當股市下挫、基金淨值下跌時，同一筆金額所買到的單位數會較多，相反的，當股價、淨值上揚時，就會買到較少的單位數，因此任何時點都能進場，較適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人。

群益投信投資長李宏正強調，資產配置是投資獲利關鍵，佔成功要素的91％，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，因此基金定期定額是一個不錯的投資方式。定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、東協等新興亞股等，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人。

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