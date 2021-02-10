金牛年生肖專屬淘金術│兔、龍、蛇
兔（有苦難言、滿腹委屈）
生肖財運：★★★☆☆
眼光獨到的屬兔朋友們，之前選購的房地產會再漲價、甚至翻倍，想購置者也容易選到好的標的物，2021年在家庭、與子女的娛樂花費會稍微多一點，但無妨，增進與家人間的情感也不失為一項划算的投資。
事業運很好，正念越強、保持好心情、錢財越旺，好好做好自己該做的工作，錢財自動乖乖入袋，除此之外也容易得到老闆的賞識。
偏財運不佳，投機類或金融類產品容易有受騙虧損的情況發生，要設好停損點；切勿感情用事，不與不夠熟悉的朋友合夥。
投資建議：定期定額基金投資
定期定額投資的成本是變動的，但長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。因為當股市下挫、基金淨值下跌時，同一筆金額所買到的單位數會較多，相反的，當股價、淨值上揚時，就會買到較少的單位數，因此任何時點都能進場，較適合不會找市場買賣點、難克服追高殺低人性弱點的投資人。
群益投信投資長李宏正強調，資產配置是投資獲利關鍵，佔成功要素的91％，因配置的意義不在於獲利的爆發性，而是資產的持續性增值，因此基金定期定額是一個不錯的投資方式。定期定額投資只要懂得選對市場，針對有波動且長期趨勢向上的市場，如台灣、印度、大陸、東協等新興亞股等，堅持停利不停扣，長期累積效果驚人。
龍（陰晴不定、改革弊端）
生肖財運：★★★★☆
2021年對屬龍的朋友們來說，將是個除弊革新的一年，不論是事業、婚姻、錢財上，很多事情將有重新開始的機會。
而在事業上有些執著的你，也將會成為他人的貴人；除了往醫療、教育等方面會有很不錯的正財運外，之前未回收的報酬或支出都能順利回到你的口袋裡，但要注意花費多會用在醫療及享樂上。
投資建議：投資型保單
投資型保險是以壽險為核心，結合證券投資與資產管理的特色，組合成兼具保險保障與投資理財功能的商品。投資型保險的種類繁多，包括變額壽險、變額萬能壽險及投資連（鏈）結型保險，簡單來說商品名稱中會冠有「變額」或「投資連結」字眼，即是投資型保險。
投資型保險連結之標的包括境外基金、證券投資信託基金（含目標到期債券基金）、公司債及結構型商品等投資商品。民眾在購買後，將保險費繳給保險公司，保險公司扣除保費費用與保險相關費用後，再依當初約定之投資標的與比例進行投資，其投資部分由要保人自負盈虧，因此建議民眾在購買此類商品時，應審慎評估其投資風險，避免日後產生爭議。
蛇（現成開花、自損三千）
生肖財運：★★★★★
2021年財運及事業運極旺的屬蛇朋友們，除現成的事業能開花結果帶來正財運外，聚八方之財，也有獲得網路財、及升官的機會！注重細節的你們，在事業上得權後、相對控制慾也較強，雖可能會遇到課程上、陌生人或不熟的朋友有詐騙的狀況，但小心謹慎的你們多有驚無險。
在偏財運上也有投機財的機運，但不宜做長久之計。
投資建議：外幣投資（金融）
國人的外幣投資，一直以來均以美元為主，當新台幣對美元升值時，均為相對有利的進場時機。其他如人民幣、歐元、日圓、英鎊等，也都是熱門的貨幣，簡單來說，當新台幣對美元的升值幅度，大於欲買進的外幣升幅時，就能取得相對好的價格。
以2020年以來至2021年1月15日為例，新台幣對美元升值5.71％，人民幣、歐元、日圓、英鎊各升值7.58％、8.25％、4.76％、3.98％，計算交叉匯率後，目前相對有利買進日圓及英鎊，但除了匯率，還要考量銀行的買賣價差。
（文／生肖運勢：旺好運邱彥龍老師、投資建議：工商時報綜合報導）
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