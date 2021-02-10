金牛年生肖專屬淘金術│雞、狗、豬

雞（古井重波、山下出泉）

生肖財運：★★★☆☆

2021年屬雞的朋友們，若是在事業上有找金主或是貴人相助，財務上務必要公開透明且清晰，否則容易與事業夥伴、合夥人有錢財上的糾紛產生。

在這一年因為疫情，身為老闆的你，本業上雖然無法如預期賺得多，但至少是運作上相對順利或是持平的狀態；在副業上，雖然一開始會遇到一些困難，但過一段時間後就會開始較順利些；若是朝九晚五的你，穩定的工作收入將會是你最安全的選擇。

投資建議：黃金（貴金屬、金融）

針對2021年想投資黃金的投資人建議逢低佈局，可將其納入資產配置之中，由於短線金價波動較大，並善用黃金相關ETF進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。

法人們普遍看好2021年黃金展望，主要是低實質利率環境及弱勢美元等都有利於黃金中長期展望，此外，若未來經濟持續復甦，將提振消費需求，預期全球央行的購金需求也將繼續支撐金價表現。

對2021年黃金目標價，法人預估在每盎司2100美元以上，若將時間拉長來看，黃金仍處於長期牛市當中，財政政策積極時間，通常黃金表現良好，全球債務高築，美元地位遭重新檢視，投資人應把握回調的買入機會，預期金價有機會創下新高。

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