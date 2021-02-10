金牛年生肖專屬淘金術│雞、狗、豬
雞（古井重波、山下出泉）
生肖財運：★★★☆☆
2021年屬雞的朋友們，若是在事業上有找金主或是貴人相助，財務上務必要公開透明且清晰，否則容易與事業夥伴、合夥人有錢財上的糾紛產生。
在這一年因為疫情，身為老闆的你，本業上雖然無法如預期賺得多，但至少是運作上相對順利或是持平的狀態；在副業上，雖然一開始會遇到一些困難，但過一段時間後就會開始較順利些；若是朝九晚五的你，穩定的工作收入將會是你最安全的選擇。
投資建議：黃金（貴金屬、金融）
針對2021年想投資黃金的投資人建議逢低佈局，可將其納入資產配置之中，由於短線金價波動較大，並善用黃金相關ETF進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。
法人們普遍看好2021年黃金展望，主要是低實質利率環境及弱勢美元等都有利於黃金中長期展望，此外，若未來經濟持續復甦，將提振消費需求，預期全球央行的購金需求也將繼續支撐金價表現。
對2021年黃金目標價，法人預估在每盎司2100美元以上，若將時間拉長來看，黃金仍處於長期牛市當中，財政政策積極時間，通常黃金表現良好，全球債務高築，美元地位遭重新檢視，投資人應把握回調的買入機會，預期金價有機會創下新高。
狗（地下有佛、澤無水困）
生肖財運：★☆☆☆☆
屬狗的朋友們，今年會有關於房地產、貸款等財務壓力影響到你的心情，要適度調整自己的情緒、避免言語上出現較尖銳的情況，進而影響你的事業與感情。
2021年的你，要避免將投資放在房地產的領域，要小心結果將有可能有去無回。但若將預計投資的錢財規劃在宗教、高等教育、五術、科技、醫療…等方面，應會有些網路收入會產生、不無小補，記得要仔細評估，避免詐騙投資的狀況發生。
投資建議：比特幣（數位貨幣、金融）
投資比特幣為主的數位貨幣，是當紅的投資顯學，在台灣投資比特幣，多透過交易平台進行，投資人須先註冊和通過身分驗證，Max是數位貨幣投資人孰悉的交易所之一，可直接使用新台幣入金，進場交易，入金方式包括網銀匯款、ATM 轉帳或ATM繳費都可以。
數位貨幣的投資愈來愈熱門，比特幣外，還有泰達幣（USDT）、以太幣（ETH）等。這一類數位商品的特色是漲跌幅度大，不易預期走勢。投資比特幣前要特別留意交易平台的手續費用，且除了比特幣投資的利得，換匯成本與風險也要一併考量。
豬（超級戰將、宜守不爭）
生肖財運：★☆☆☆☆
2021年宜守不宜攻的你，好好耕耘你的本業、賺取正財，才是最安全保本的好選擇。
伴侶會有不錯的財運，屬豬的朋友們可以考慮投資在伴侶身上，讓伴侶為你掙錢、存錢；在其他合夥事業上雖有志同道合的夥伴，但要穩定自己的情緒，為避免產生財務上的糾紛，協商讓利或許是不二法門。
投資建議：債券型基金（金融）
基金投資的類型相當多，其中債券型基金頗受台灣投資人歡迎，主因大部分的情況下，這是一種配息基金，被視為類定存的固定收益商品項目之一。
簡單的說，債券型基金就是「包裝了一堆債券」的投資組合商品，類型也相當的多元，如全球債、高收益債，新興市場債等。每一債種的信評等級，殖利率水位及可能的風險均有所不同。
影響債券基金表現有許多的變數，一般來說，債券走勢常與股市呈反向變動，而央行的利率政策動向，也會對債券殖利率表現有直接的影響。
（文／生肖運勢：旺好運邱彥龍老師、投資建議：工商時報綜合報導）
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