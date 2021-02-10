金牛年生肖專屬淘金術│鼠、牛、虎
鼠（悦以行險、誇大其詞）
生肖財運：★★★★☆
2021年事業運及事業財極佳的你，要記得時時保持好心情、多點正能量，在財運上也算是合夥人、另一半的貴人，與客戶的互動上也會很願意提供較好的服務。但忙碌之餘也要記得適度的休息、養生，避免把身體給累壞了。
這一年的你們有心想事成的好運氣，自己及婚後另一半也將擁有很強的偏財運；但未婚或是新婚的你，要仔細留意及規劃自己預期在婚禮上的投入或回收的錢財，勿聽信他人畫大餅或虛幻的言語拐騙導致流失。
屬鼠的朋友們在房地產上會挑到不錯的房子，但買房也不是一筆小的資金，在房子的風水上要格外注意，預防買到對健康有影響的房子。
投資建議：不動產投資（傳產）
金牛年在房貸利率探底、資金充沛、經濟成長仍看好的大環境下，即使去年底政府祭出信用管制、實價登錄2.0等健全房市措施，不過各界普遍認為，房地產保值效應吸引避險資金，自住、首購及首換需求是房市主要買盤。
近年地價高漲、營建缺工，建商推案成本提高，建商對新推案房價期待值欲跌不易，台商回流持續下，不少產業擴大投資，桃竹及中南部新興重劃區、產業園區周邊，具有交通建設題材、生活機能成熟商圈、相對平價區段，可望延續近年熱絡，不過部分重劃區新案投機買盤介入，在政府嚴控炒作、短線漲多下，房價恐面臨較大壓力。
牛（無妄之災、小心行事）
生肖財運：★★★★☆
2021年屬牛朋友們正財運極佳！
在事業財將上有很不錯的進展，容易與政商、知名人士有交集，要保持聰明、思路清晰的腦袋，勿內心自我欺瞞、逞口舌之快，慢一點不是壞事，在合適的時限內細思量再做決定，少言多做、以避免破財。
若能在自己專業領域上學習精進，或與志同道合的朋友們一起正向學習、外出，可以增加賺大錢的機會，並有貴人相助。
偏財運不錯，但不能持久，務必見好就收。錢財大多會用在旅行、家人、伴侶、以及學習技能上。
投資建議：當沖交易
當沖也要跟著成交量及趨勢走，在通貨膨脹壓力蠢蠢欲動下，跟著趨勢走才能「沖衝沖」。今年台股主流就是半導體上下游、車用電子（其中含蘋果Apple Car電動車題材）及5G題材，傳產則有運動題材（製鞋、運動機能衣及鞋材）、塑化及鋼鐵可望受惠。當沖不要追高，否則差價少，也不要追高殺低，守株待兔選定優質大型權值指標股，在5日、10日及月線重要轉折點當沖，勝算機率大。
虎（明心不隨、有險在前）
生肖財運：★★★☆☆
生肖屬虎的朋友們，在2021年將擁有很不錯的人脈能量！外出談生意容易遇到政商界高層、學習遇名師、宗教領域也能遇見有較大能量的前輩。
財運的部分，在房地產、教育、醫療…等方面將會有很好的收入表現，但合夥生意容易虧損，切勿資金加碼。
上半年的偏財運較下半年佳，但前期容易判斷失準，要仔細思量、立即修正，避免虧損擴大，也要有打持久戰的準備；若投資房地產，合約上須清楚將分潤細節寫妥以避免損失或糾紛，但建議位在海外或外地不熟悉的房地產勿投資。
投資建議：期貨交易
期貨交易槓桿倍高，以小搏大同時也要小心警慎，台股走勢偏多，可善用台指期貨進行來回操作，此外，在推升台股指數之時，權值股為首的個股期貨是首選，由於期現貨有價差，包括台積電、鴻海、聯電、聯發科友達及群電等交投熱絡，可以鎖定套利差價來回操作。
（文／生肖運勢：旺好運邱彥龍老師、投資建議：工商時報綜合報導）
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