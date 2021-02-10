金牛年生肖專屬淘金術│鼠、牛、虎

鼠（悦以行險、誇大其詞）

生肖財運：★★★★☆

2021年事業運及事業財極佳的你，要記得時時保持好心情、多點正能量，在財運上也算是合夥人、另一半的貴人，與客戶的互動上也會很願意提供較好的服務。但忙碌之餘也要記得適度的休息、養生，避免把身體給累壞了。

這一年的你們有心想事成的好運氣，自己及婚後另一半也將擁有很強的偏財運；但未婚或是新婚的你，要仔細留意及規劃自己預期在婚禮上的投入或回收的錢財，勿聽信他人畫大餅或虛幻的言語拐騙導致流失。

屬鼠的朋友們在房地產上會挑到不錯的房子，但買房也不是一筆小的資金，在房子的風水上要格外注意，預防買到對健康有影響的房子。

投資建議：不動產投資（傳產）

金牛年在房貸利率探底、資金充沛、經濟成長仍看好的大環境下，即使去年底政府祭出信用管制、實價登錄2.0等健全房市措施，不過各界普遍認為，房地產保值效應吸引避險資金，自住、首購及首換需求是房市主要買盤。

近年地價高漲、營建缺工，建商推案成本提高，建商對新推案房價期待值欲跌不易，台商回流持續下，不少產業擴大投資，桃竹及中南部新興重劃區、產業園區周邊，具有交通建設題材、生活機能成熟商圈、相對平價區段，可望延續近年熱絡，不過部分重劃區新案投機買盤介入，在政府嚴控炒作、短線漲多下，房價恐面臨較大壓力。

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