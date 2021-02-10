金牛年生肖專屬淘金術│馬、羊、猴
馬（飛黃騰達、過旬災也）
生肖財運：★★★★☆
生肖屬馬的朋友們，在2021年在人際關係或社團上會有較多的執著，同時也會得到很多貴人的眷顧。在事業財上，不論是文化、藝術、音樂、高科技、醫療財、銀行、金融、保險、宗教、律師、法官、慈善機構、房地產…等各項產業或投資領域上，都會有一定的名氣，並得到合夥人的照顧，即將成為焦點人物！
若有與遺產相關的取得事項，也切莫心急，需要多一點耐心、花時間去溝通協調。
這一年的享樂型花費會較多、桃花也較旺，但也正因為身為焦點中心，俗話說「人紅是非多」，做事要更正向、謹慎小心，仔細評估及判斷，勿加碼投資，慎防小人。
投資建議：躉繳型保單
躉繳保單即保費一次繳清的保單，通常是類儲蓄險，如早期的躉繳六年儲蓄險，現在仍有的躉繳利變年金、利變壽險，客戶可以將資金單筆投入，有機會拿到高保費折扣，且計算內部報酬率（IRR）時，躉繳的投報率也相對較高，多年來一直是偏好保守型理財保戶的最愛。
近年走紅的月配息型類全委投資型保單，躉繳的占比亦最大，主要是中高齡的高資產族，可能有一筆退休金或閒置資金，單筆投入後，即可有每月的配息，作為退休生活現金流。
羊（大亨以正、文化革命）
生肖財運：★☆☆☆☆
適合暗地裡拓展人脈的屬羊朋友們，在醫院、慈善單位、或是基金會等團體裡，會有還不錯的貴人相助及成就。在正財運上沒有很好的加薪狀況，且要千萬注意言語上的失當、過度憑感覺行事，要小心太多不切實際的想法，將造成你的信用度大減，除得不到上司的眷顧外、甚至影響家人對你的信任。
在房地產上也容易買到來路有問題的物件，而2021年的你們也因沖太歲，會有許多莫名的開銷產生，多用在朋友、行銷、交通、旅行、兄弟姊妹、教育方面，也因為有太多的開銷，要記得開源節流、為長遠的未來做好準備。
投資建議：興櫃股（或創新板股）
台股多頭格局對「準」IPO股有利，掛牌前及掛牌後的蜜月行情可期，鎖定三高一低（高獲利、高成長、高毛利及低股本）準IPO公司，特別是通過上市審議委員會核准的公司更佳，值得注意的是，台股第三季將推動多層次資本市場，創新板及戰略新版也將啟動，因創新牌掛牌二年之後，市值若符合標準可以轉上市，搭上創新牌熱潮等於坐擁上市入場券，可以挑選創新版大而美的公司進場存股）。
猴（現學現賣、技能超凡）
生肖財運：★★☆☆☆
學習力極佳的屬猴朋友們，在2021年很適合科技類等學習項目。
在事業財上有不錯的進展，但也因為在事業上擁有了權力，壓力相對較大，導致在工作上的控制慾也會較強烈。若排除情緒用事的狀況、免除不必要的計較、在積極度上有所改善，事情將有較佳的執行力，所有的財運也會跟著好轉。
在偏財運上，投資要謹慎評估，雖分潤的時候金額可能沒有想像那麼多，但若意氣用事、太多計較，則容易產生糾紛，要小心會因小失大、致使財運有損。
投資建議：ETF
今年半導體股價走勢最給力，其所代表內涵即為台灣產業競爭力，除了老牌台灣50等相關產品之外，台股陸續發行多檔5G、ESG及高殖利率等相關ETF，操作積極型的投資人偏重5G等特色型ETF，保守穩健型投資人則選擇以ESG公司治理或及以殖利率題材概念的ETF為主。
（文／生肖運勢：旺好運邱彥龍老師、投資建議：工商時報綜合報導）
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