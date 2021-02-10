金牛年生肖專屬淘金術│馬、羊、猴

馬（飛黃騰達、過旬災也）

生肖財運：★★★★☆

生肖屬馬的朋友們，在2021年在人際關係或社團上會有較多的執著，同時也會得到很多貴人的眷顧。在事業財上，不論是文化、藝術、音樂、高科技、醫療財、銀行、金融、保險、宗教、律師、法官、慈善機構、房地產…等各項產業或投資領域上，都會有一定的名氣，並得到合夥人的照顧，即將成為焦點人物！

若有與遺產相關的取得事項，也切莫心急，需要多一點耐心、花時間去溝通協調。

這一年的享樂型花費會較多、桃花也較旺，但也正因為身為焦點中心，俗話說「人紅是非多」，做事要更正向、謹慎小心，仔細評估及判斷，勿加碼投資，慎防小人。

投資建議：躉繳型保單

躉繳保單即保費一次繳清的保單，通常是類儲蓄險，如早期的躉繳六年儲蓄險，現在仍有的躉繳利變年金、利變壽險，客戶可以將資金單筆投入，有機會拿到高保費折扣，且計算內部報酬率（IRR）時，躉繳的投報率也相對較高，多年來一直是偏好保守型理財保戶的最愛。

近年走紅的月配息型類全委投資型保單，躉繳的占比亦最大，主要是中高齡的高資產族，可能有一筆退休金或閒置資金，單筆投入後，即可有每月的配息，作為退休生活現金流。

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