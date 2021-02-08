擔心買在股災之前嗎？這麽做從沒虧過！

今天買入明天就是股災（熊市）下跌的開始，是不是想到就很令人恐懼！雖然說這件事情發生的機率並不是很高，但是由於股災總是來的快速，下跌的幅度也大，造成短期帶來的虧損非常的巨大，所以投資人只要想像如此的場景就會額外的恐懼；而在生活中，就如同我們在乘坐飛機一樣，即便知道飛機失事率並不高，但是依舊非常害怕失事的發生，因為往往發生了就會造成非同小可的災難。不過在投資市場中，根據統計市場下跌是顯而易見的，每年5-10％的下跌是家常便飯，每十年大概會有一次30％以上的跌幅，假使投資人已經將資金全部allin在資金中，下一刻就遇到股災會發生什么事情？

讓我們從近期的三次熊市看起，分別是2000年的.com泡沫、2008年的次貸風暴以及2020年的新冠肺炎股災。美股在前兩次的股災都經歷股價的腰斬，而在2020則是經歷33％的下跌，20年的時間，就經歷了三次的熊市，運氣也算是滿好的，但如果我們從2000年單筆投資於S&P500,現在所獲得的報酬會如何？

227.1％

這個報酬並不差。

如果投資人運氣非常好，每次都投資在美股過往的熊市開頭，又是如何呢？

在過去八次的熊市，即便是持有五年也是有高達5次的機會還是負報酬，但是隨著時間增加到10年、只剩下2次的負報酬，但是只要持有的時間高達20年以上，儘管你已將資金全部投資於熊市的前一天，在過往的熊市所帶來的報酬都是賺錢的。

然而，並不是每個市場都像美股的過去一樣美好，例如日本就是一個很好的例子，因此我們在避免長期投資失敗的3個方法中，告訴投資人應該要做廣泛的投資、持續地投入以及透過提高儲蓄率增加容錯率。

買在股災前，並不可怕，就如同在致富的秘訣中所說的，小明分別花100萬買在1973、1987、2000、2007年股災的前一天，這400萬台幣持有到2015年會怎麼樣呢？

3,000萬

連運氣這麼衰的小明，都可以透過買入持有的方法累積他的巨大財富，況且我們的運氣還不一定有他那麼差，買在股災之前並不是我們所需要擔心的，我們更需要在乎的是我們買入之後的行為。

作者 CHENYP

一位平凡無奇的小資族與他邁向財富自由的歷程。除了專注本業之外，興趣是分享理財、投資文章。相信透過長期指數化分散式投資，不需要選股、不需要猜測漲跌的方式，即使是小資族，也能贏回最美麗的人生。從關於YP這裡了解更多。

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