退休月領5萬不是夢！3招放大勞保年金

辛苦工作大半輩子，勞保也繳了一輩子，每位勞工當然都希望年金可以領更多。去年就有一位高齡77歲的勞工請領勞保年金，每月可領到4萬9,196元，一舉改寫「勞保年金王」的紀錄，但到底要怎麼做才能領更多，其實只要掌握3步驟，包括勞保年資長、投保薪資高、展延年金等，就可以辦到退休領近5萬元。

根據勞保局資料顯示，目前領最多的勞保年金王，是一名高齡77歲的勞工，過去曾在竹科工作超過30年，加上19歲就進入職場並投保，因此勞保年資達58年10個月，以最高60個月平均投保薪資4萬5,293元計算，退休選擇一次領的話，金額高達226萬4,650元。

不過，這名勞工最後選擇年金給付，加上延後領可加成20%，總計月領金額高達4萬9,561元，等於退休後一個月可領到近5萬元，打敗先前保持5年多的年金王紀錄4萬9,196元，一舉創下勞保年金開辦以來最高領取金額。

至於上位保持5年紀錄的勞工，則是從16歲開始到一家機械工廠上班，不知不覺就待了35年，後來又轉到另家機電工廠工作，等到技術純熟後的14年，自己創業當起老闆又工作了11年，當時退休已經76歲，一樣選擇年金給付，以平均投保薪資4萬3,900元、20%展延年金計算，每月可領4萬9,196元。

此舉也讓外界好奇，年金到底要怎麼做才領得多？事實上，從上述兩個案例來看，勞保年金2009年上路後，「勞保年資」成為影響退休金多寡的關鍵，也就說勞保年資越多，給付也領得多；第二為投保薪資要保到最高；第三為展延年金，只要符合年金給付的請領資格，可依規定申請展延年金，也就是每延後1年，給付金額增給4%，最高增給20%。

（ 文／紀佳妘 ）

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