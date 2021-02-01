保險金免課遺產稅有撇步 7大地雷快閃開

人壽保險金究竟要不要繳遺產稅是很多人的困惑，但只要做好2步驟，就可以讓保險金不必列入遺產總額、省下一筆遺產稅，但還是要注意購買時別出現國稅局的7種地雷，否則還是可能被要求補稅並罰款。

《遺產及贈與稅法》規定，要保人及被保險人都是被繼承人，而且保險金有指定受益人的人壽保險保單，都不用計入遺產總額。

根據這條法規，想透過壽險保單進行資產傳承或是為家人預留稅源，首先是「要保人」及「被保險人」的規劃要做對，投保時可以將「要保人」以及「被保險人」都設定為自己，接下來則是必須要有指定受益人。

一般人會將受益人設定為配偶或是子女，但卻忽略了受益人比自己更早去世，或是雙方同時身故的情況；若是沒有指定受益人，那麼身故保險金就會被當作是被繼承人的遺產，並依照民法規定分配。

想要避免這些情況，在填寫受益人時可以多加一個「法定繼承人」，如此一來，這筆保險金會被當作給付給指定受益人，不用納入遺產總額課稅。雖然保險金同樣都是交給法定繼承人，但一個要申報遺產稅、一個就不需要，是民眾在規畫時可以多考量的一點。

但民眾在規劃時還是得注意國稅局的「實質課稅原則」，對於有意藉由壽險身故給付避稅、將資產轉移給下一代的富人，國稅局都會抓出來課稅；在勾稽這種可疑案件時，有7大特徵指標。

根據財政部訂定的「實務上死亡人壽保險金依實質課稅原則核課遺產稅案例及參考特徵」，列舉重病或帶病投保、躉繳保費、舉債投保、高齡投保、短期或密集投保、鉅額投保，以及保險給付低於（或等於）已繳保費等7特徵，被抓到不僅無法達成完整的資產傳承效果，最後還可能因為漏報而被罰錢。

（ 文／李瑞瑾 ）

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