失能險停售不買可惜？買對保險3招必學

去年底開始，國內失能險陸續停售，今年若想加強失能保障，除了透過附約來持有失能險外，其實還有其他選項，但終究要回歸到個人需求，才能找出最適合自己的組合。

近期國內保險市場最受矚目的事件，除了被衛福部長陳時中評為「不太划算」的台產防疫險停賣之外，大概就是熱銷多年、主打保證給付的失能險（舊稱殘扶險）停售了。2021年伊始，還能買到的失能險多半是依附在主約下的附約，但從2月1日起，買氣一直頗高的友邦人壽「扶委匯」、「十一助行」及全球人壽「失扶85」、「失扶65」失能險附約，也統統確定停賣。

失能險是長照險的變型商品，一般被歸類為「類長照險」，與長照險、特定傷病險並稱「長照三寶」。1996年，本土人壽業者推出國內第一張長照險保單後，直到2013年國內才有業者推出失能險商品。

失能險CP值高 業者承擔過高虧損風險

儘管長照險早了好幾年上市，但買氣卻遠不如失能險。據統計，截至2019年底，國內長照險銷售不到72萬張，整體投保率僅3％左右；至於失能險，雖然沒有官方的統計數字，但業界數據指出，失能險平均1年能賣出50萬到1百萬張，自開賣以來已銷售數百萬張。

為何兩者銷量有天壤之別？簡單來說，失能險是保戶心目中「賠得多」且CP值遠高過長照險的保單。

長照險理賠門檻相對高，必須符合巴氏量表或其他臨床專業評量表診斷為「生理功能」或「認知功能」障礙，而且每半年或1年就得再接受醫療檢查來重新認定，保費又偏貴。舉例來說，40歲女性若為了日後每月2萬元的看護費而投保20年期，1年保費高達5、6萬元。

失能險則不然，不論意外或疾病，皆按「失能等級」判定，保障範圍更廣，也不必定期接受檢查，加上保費比長照險便宜4到5成，部分保單更主打「保證給付」機制，吸引許多預算有限的保戶，先前國內六大壽險公司，除了南山之外，其餘都積極開發失能險商品。

不過，理賠標準寬鬆的結果就是業者承擔的虧損風險升高，直到2018年下半年，國外再保公司對國內壽險業者發出最後通牒，不再承接提供保證給付的失能險新契約再保業務，隔年國內業者才開始陸續限縮失能險的理賠範圍，或直接停售。

國內保險市場進入「後失能險」時代，有相關需求但預算不足以負擔長照險的民眾，該怎麼投保方為上策？其實該回歸個別情況來討論，但不外乎把握下列原則。

先齊備基本保障 或買定期失能險銜接長照險

一是基礎保險尚且不足者，宜優先投保這些基礎險種的主約，再搭配失能險附約，或直接購買內含失能理賠的險種。對一般人而言，最基本的保險大概就是壽險、意外險、醫療險等，這些保障齊備後，才需要更進一步考慮是否強化諸如失能險等其他項目。

但，需要留意的是，上述這種產品所提供的失能保障通常比較「陽春」，若想拉高失能保障的話，對許多小資族來說，可能所費不貲。

以某外商人壽的壽險產品為例，除了身故保障、特定手術的補助外，一旦失能了，會提供保額的18％理賠金，每年給付一次，至多領20年。若40歲女性投保20年期、1百萬元，1年保費約4萬1千元，失能的話可獲得1年18萬元（100×18％）理賠，平均每月1萬5千元，這是明顯不足的。

假如同樣條件下投保2百萬元且失能，1年理賠36萬元，平均每月3萬元，相對充足，只是1年就得繳交逾8萬元保費。因此，考慮這種方式投保前，務必衡量自己的財務狀況。

二是基本保險已齊備的前提下，另外買重大傷病險、特定傷病險來補其不足。公勝保經冠臻事業部經理王瑞珠解釋：「除了重大傷病險，嚴重的特定傷病險理賠的22項也包含阿茲海默症，能cover（處理）保戶在落入長照前可能需要的救命金。」

三是購買理賠額度較小、價錢相對便宜的長照險，再額外搭配定期失能險。王瑞珠建議，雖然定期險僅保障一段時間，但1年只要數千元，就足以保障青壯年保戶在打拚工作的黃金期內，若因為失能而影響經濟能力，相對無後顧之憂；過了定期險的保障期後，再銜接長照險的理賠即可。

再以40歲女性為例，投保國內某人壽的20年期長照險，未來每月給付1萬元保險金，以及一張1百萬元的10年定期失能險，1年保費分別為4萬5千元、6千5百元。也就是說，該保戶在40到50歲時，每年繳5萬元出頭的保費，兩者合計費用不超過一張張年繳保費5到6萬多元、每月給付2萬元的20年期長照險，對該年齡層的受薪階級來說，相對也算是負擔得起、且有一定保障的組合。

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