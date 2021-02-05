五年級理財│布局收益基金 穩中求利存老本

李純一，五年級後段班，外商公司主管，打算七年後提前從職場退休，想請教專家退休前理財規劃及資產配置。

七年後，我60歲，雖然還是可以繼續工作，不過，因七年後，先生將滿65歲必須退休，因此，我打算和先生一起申請退休，展開我們另一人生，我們計劃先賣掉台北房子搬到中南部買個優質房，享受中南部溫暖陽光，過著閒雲野鶴的退休生活。我們近期正整理及規劃我們的財務，也努力繼續存我們倆的退休基金。

我們目前有兩間房，一間在台北市，一間在林口，二間都是自住，我和先生在台北上班住台北房，另外一間則給兒子媳婦住，那房子距離他們工作地點近。

不過，現在住的房子屋齡已30年，我們很想換房卻因新成屋房價高得嚇人，我們不想再背房貸所以一直沒有換房，只想退休後移居中南部時再賣台北房。

另外，早在幾年前，我和先生就積極存退休金，首先我們各投資幾檔股票基金，一是安聯收益成長基金，因為績效不錯，後來我們又買了安聯AI人工智慧基金，原本在去年年底就想獲利了結轉到穩健商品，畢竟這資金將作為我們退休準備金，但一忙就忙忘了，沒有想到兩檔股票基金淨值持續走高，讓我們突然猶豫了，不知道該不該先獲利了結，若是獲利了結之後，想請教專家可以投資什麼月配息標的（最好能不會被課到稅的標的）。

我大約算了一下，我和我先生的年薪扣除家用、旅遊基金、保險金後，應可以再存60萬元，約每個月可以再投資5萬元共同基金，若要定期定額可以選擇什麼標的？

理財健診│廣納三重債 減緩投資組合波動



文：安聯收益成長基金產品經理胡韡耀



由於純一夫婦日後希望定期定額有配息基金為退休後的被動收入能夠提前做準備等需求，所以，建議原本的二檔基金可以續抱，因為收益成長策略的基金，原屬於股債平衡型，跟漲抗跌、又是布局美國強資產，而且有固定配息機制設計，因此可以透過股債平衡的機制去補強低利率以及收益資產稀缺性的不足，而且還可以再利用接下來七年每個月的定期定額規劃的額度，部分持續投入在收益成長策略的基金，仍是不錯的規劃方向。

至於純一另一檔股票基金，如果想要獲利了結，則可以將此部位轉去採取「複合債」的美國收益基金。考量點在於目前的大環境讓「低利率、高波動」成為新常態，在資產配置更需要往「高息、低波動」靠攏，所以才建議可以在長期投資部位裡，應廣納「三重債」，第一重，以公債、機構債打底，達到資本保護的效果，第二重，以投資級債攻守兼備，第三重以高收益債強化收益。

另外也可以參考採用「複合債」的投資組合，亦即用約七成的比例配置在兼具高品質與高流動性的美國公債、機構債與投資等級企業債；另外三成則放在高收益債。

因為各類券種的相關係數不同，比起押寶單一券種，「三重債」更能夠在多空市場，達到和諧的效果，如以「安聯美國收益策略」來說，採取雙H策略，也就是30％在高收益債（High Yield），另外70％在高評等（High Grade）債種，如美國公債、機構債、投資級企業債，力求在報酬與風險之間取得平衡，同時又有助於減緩案主投資組合的波動度。

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