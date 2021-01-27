投資型保單有賺嗎？學股神買這檔就對了

「股神」巴菲特（Warren Buffett）過去一直推崇 ETF商品，自己卻從來沒有持有過，直到最近波克夏(Berkshire Hathaway)公布2019年第 4 季持股明細後，終於看到巴菲特買入先鋒標普500 ETF，以及SPDR S&P 500 ETF兩檔基金。

其實，現在每家保險公司推出的投資型保單連結標的，幾乎都有這類ETF商品，如果你經常為投資標的傷腦筋，不妨跟著股神的投資步伐走，或許能減輕選擇標的的困擾。

巴菲特目前是波克夏公司董事長兼執行長，根據美國證券交易委員會（SEC）最新資料，波克夏投資這兩檔基金的總金額是2,500萬美元，儘管金額不大，但卻是巴菲特公開揭露的資料中，首次買入ETF。

巴菲特曾經表示，如果他現在30多歲，沒有什麼經濟依靠，只有一份全天的工作謀生，根本無法每天投資，但現在手邊已存了100萬元，他會將所有的錢，都投資到一個低成本的標準普爾500指數ETF基金，然後繼續努力工作，再把所有的錢都投資到低成本的ETF。

目前市面上的投資型保單，依有沒有保額、能不能彈性繳費，大致分為變額壽險、變額萬能壽險與變額年金險3種，每張保單因功能不同，適合的族群也不同。投資型保險在扣除壽險保障的金額後，會有一大部分的保費存入投資帳戶，投資人可以自行選擇投資基金、債券、ETF等投資標的。

不過，因為市場變化大，許多民眾投資帳戶常常不賺反賠，因此，最近幾年保險公司又推出附保證類全委保單、或連結目標到期債基金的投資型保險商品。以附保證保單來說，保險公司會依約提供最低保證給付條件，對保守型客戶相當具有吸引力。

整體來說，如果你的投資型保單是屬於自選投資標的的類型，或許可以參考巴菲特，把一定比重的資金，拿來投資ETF基金的相關商品。