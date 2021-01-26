數位銀行高利活儲優惠PK 無腦存錢選這家

前幾天有新聞說有科大女存了10萬，跟著海風去all in了二張船票，結果帳面慘賠，不忍看未實現損益。

這時候忽然想到如果10萬拿去數位帳戶放高利活儲，今年各家銀行的條件不知道戰況如何？所以表格控YouTuber又要來正常發揮了。

我們一次整理了13家數位銀行的高利活儲優惠，依照額度大小分成三組，依照利率、額度、公布期間、配息周期、起息額、跨轉提次數等六大指標進行PK。

今年在大戶正式實施分級制之後，數位帳戶也正式告別「無條件50萬」的最香等級優惠了，反而是現在上海商銀CloudBank和聯邦銀行的NewNewBank，在利率和額度的條件都給得相當積極喔。

一直採用穩健策略的幾大官股數位銀行，今年大致還是延續以往的1.2% 無條件與世無爭風，還直接公布到年底，在13家銀行當中形成另外一股勢力。

所以今年的百萬活儲該怎麼搭配？ 股票交割優先選誰？小資無腦存錢又該選誰？

作者簡介_柴鼠兄弟

鼠：輔仁大學廣告系畢業、曾任知名媒體代理商企劃副總監

柴：淡江大學大眾傳播學系、曾任知名媒體代理商企劃經理

兩人現皆為財務獨立FIRE運動的實踐者、專職投資人、全職影像創作者、柴鼠兄弟YouTube頻道創辦人（累積訂閱人數超過60萬人、總觀看次數4,000萬次以上）、柴鼠兄弟FB專頁管理者（FB專頁近12萬人追蹤）。

本文獲「柴鼠兄弟」授權轉載，原文出處

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