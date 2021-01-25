大多頭！高息南非幣基金為何慘賠收場？

會再次寫這個主題是因為台灣人受到的傷害很大，尤其是老人家，受到理專不清楚的說明，然後就投入，造成資產重大損失，最後由兒女向我諮詢後決定停損。經過業主同意，放上一些真實的對帳單……

所有悲情的投資型保單的構成通常有3要素：

1.壽險級別

2.高齡者

3.南非幣級別（澳幣級別）的高配息基金

只要這3要素齊備，那麼通常是無一倖存者，都是資產重大損失作收。

首先我們先從南非幣開始：

南非幣在台灣盛行，除了早期的高利率之外，還有很多金融機構的大肆宣傳所造成的結果。

筆者補上一張美元/南非幣的走勢，南非幣的走勢就是：天天都便宜…….

接著我們就要認真的來說明，為什麼筆者非常不推薦「後收投資型保單」！

因為聰明人都知道 ： 成本越低、績效越高；成本越高、績效越低。

「後收投資型保單」目前市面上成本最高的商品之一，筆者從業多年，也認識非常多從業人員，大多數從業人員只關心一件事情：手續費收入高或低，根本不關心客戶是否獲利或是賺錢。

筆者直接開宗明義說明：後收型投資型保單的手續費收入極高，是今年金融機構主推的商品 ，金融機構想用來取代傳統型保險（因為傳統型保險現在很難賣）。

筆者建議是：不要買、不要買、不要買。

投資型保單有分「後收型」跟「前收型」，「前收型」通常是分年繳，主打的是壽險保障極高，可以考慮作為壽險保障需求的規劃。但是筆者仍是偏愛投資歸投資、保障歸保障。

「後收型」通常為躉繳，除了成本極高、金融機構可以收到很高的手續費收入之外，對投資人來說沒有什麼好處，接下來筆者就用案例中客戶買的商品，跟大家說明費用有多少：

1. 後收型投資型保單手續費很高？

手續費大致上等於保單第一年度的解約費用率 5%，大家可以仔細下圖，筆者刻意標出來的1項目。

後收型投資型保單不是不收費用，只是分好幾年收而已，上圖1項目告訴我們一件事情，保單帳戶管理費分4年收：

第一年：0.125% / 月 = 1.5%/年

第二年：0.1167%/月 ＝1.4%/年

第三年：0.1083%/月 ＝1.3%/年

第四年：0.0667%/月 = 0.8%/年

1.5%+1.4%+1.3%+0.8% = 5%

剛好就等於第一年的解約費用率，也幾乎等於銷售機構的手續費收入，所謂羊毛出在羊身上，以上的例子正是如此。

後收型的投資保單不但收你費用，而且還比您想像中的多。

2. 後收型投資型保單費用很高？

我們光看第二大項保險相關費用，就總共有數個子項目，筆者特別羅列出來：

1.保單維護費用 : 每個月100元，超過300萬則不收此項目。

2.帳戶管理費用：如上回答，手續費收入的主要來源。

3.保險成本：危險保費，按月從保單淨值中扣除。

4.附約成本：就看保單是否附加意外險、醫療險等附約。

聰明的人一看，光是保險相關費用就羅列多項，請問這個產品費用高或低？

本文主體探討保險費用，實際上的總成本還要加上投資相關費用，投資型保單主要連結基金 or 類全委 or ETF，有機會筆者再說明投資相關成本，總之，投資型保單的費用高的驚人。

3. 高齡者的淨值殺手保險成本

大家可以清楚看到70歲以後，等比級數飆高的保險成本，下面是每個月的保險費率表 一年記得要乘以12才是正確的。

以案例來看，他的壽險保障是230萬，保單淨值為70萬，那麼純壽險的保障 = 230萬 – 70萬 = 160萬。

長輩為男性，所以：

70歲的每個月的保險成本＝160×21.3 ＝ 3,408

70歲的保險成本一年 = 3,408×12 = 40,896

但是隔年假設保單投資沒有損益….

隔年的危險保額 = 160 + 4 = 164

隔年的保單價值 = 70 – 4 = 66

71歲的每個月的保險成本 ＝ 160 x 23.3 ＝ 3,728

71歲的保險成本一年 = 3,728 x 12 = 44,736

隔年的危險保額 = 164 + 4.5 = 168.5

隔年的保單價值 = 66 – 4.5 = 61.5

以此類推，大概只需要10年保單就會失效了。

而這個推估是投資沒有損失的情況下，按照原本規劃，用南非幣高配息基金應該5年就會遇到保單價值不足以扣保險成本的窘境，如果還需要期待拿回壽險的230萬，那麼那就必須要額外多投入保險成本。

大家可以看一下80歲以後投資型保單的保險成本多驚人：

最後再跟大家分享：錯誤的理專比買錯商品更慘、更慘、更慘。

1.銷售的理專沒有理財規劃的專業，沒有幫客戶考量合適度，就胡亂銷售不正確的商品。

2.銷售的理專可能連保單條款都沒有看過，因此面對客戶的問題，隨便回答。

3.更可怕的，銷售的理專可能沒有良心，客戶不識字又高齡，然後還賣給他這樣的商品，只為了自己的手續費收入。

4.最後銷售的理專沒有投資的專業。70歲的老人，讓他全部買高收益債並且是南非幣級別的？

高收益債 = 較高風險的債券

南非幣 = 最高風險的貨幣

兩者相乘之下，造成客戶資產損失。

下面對帳單的時間為今年2月高點，如果是武漢肺炎後更慘，淨值目前只剩下70萬。

筆者誠心的建議 ： 要找人規劃投資、保險、稅務，請找真正有專業的CFP，胡亂找的結果通常是悲劇。

最後筆者跟客戶溝通處理的方式：有時候砍倉即時止血是最好的處理方式。

作者簡介_吳盛富

CFP國際認證理財規畫顧問，是以客戶資產成長與利益為優先的典範。著作有：理財顧問教你這樣買保險最聰明、美股研究室、台灣股市何種選股模型行的。部落格Just a cafe。

本文獲作者授權轉載，原文出處：財富管理筆記 後收投資保單大賠 案例分享

※ 本網站及作者所提供資訊僅供參考，投資人應自行承擔投資風險及投資結果。