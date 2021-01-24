網推買爆美元保單！手頭緊還有1招可解

面對新台幣這波強勢升值走勢，不少人積極布局外幣資產，帶動美元保單買氣強強滾，就有一名網友詢問「買美元保單好嗎？」不少人狂推6年期，不僅回本速度快，滿期後每年還可領利，最重要的是手頭資金卡，還有一招可解套，「買爆就對了」。

原PO在臉書社團「存錢人生」發文表示，目前美元正處於低點，「存二年，要放六年才有開始賺，放著又沒有利息」，到底買美元保單是好，還是不好呢？引起網友們蓋樓般熱烈討論，紛紛分享自己的理財看法。

一派認為可以入手美元保單，一名網友秀出他的保單，直呼「每年的其中一筆，買爆就對了，看閒錢有多的就存」，引起其他人附和，「我買了三張，現在不動就放著吧！相信美金會再回來」，也有人建議「直接躉繳，3年就能解，或放著複利」、「買躉繳美元！選複利！大概兩年回本，第三年開始可解」。

更多人是買6年期美元保單，「美元的回本速度比台幣快蠻多的」、「忍一下就到了，每年領回的利息就當零用錢，重要的是不要有負擔」，也有另名網友分享，「一個月3000（台幣）這樣慢慢存，沒有負擔，我覺得可以」。

擔心手頭資金突然卡住，這位網友也提供一招解套，「6年這期間如果需要用錢可以保單借款，利息很低（比銀行低很多還不用付專人服務費），等經濟可以了再慢慢還」，因為他借過，中間也停過快2年再繼續存，如今已經6年滿期，複利生利息中。

另一派則覺得股票、ETF等其他投資會更好，「買保單資金會卡在那邊，時間比較長；若想要比較迅速，就買ETF或投資股票」、「買金融股」、「配合金管會的新門檻法則，導致現在儲蓄險沒有以前好。也不是說，不可以買，只是利率不好。買儲蓄險倒不如拿來做其他的投資」。

整體來看，就有網友中肯分析，「美元會有匯差問題，當然現在匯率漂亮就沒差，只是鎖定期要六年，等於第七年才能領息或贖回，中間風險就是萬一繳不起會虧損，機會、時間成本也相對差，但是努力繳完就能存下錢」，也有人贊同此看法直說，「這個是長期投資，主要要看個人需求，短期當然不建議，但是畢竟分配資金流向是要的」。

（文／謝曉曦）

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