好燒！保險總座給3建議教你挑投資型保單

2020年起金管會調整俗稱儲蓄險的「類定存保單」商品結構，加上保單責準利率調降等因素，目前儲蓄險商品在市面上已不復見，但還是有不少民眾有相關需求，因此改轉買投資型保單。



不過，市場上投資型保單的相關商品相當多，民眾想購買投資型保單該如何挑選？



法國巴黎人壽總經理戴朝暉指出，欲購買投資型保單，最重要的還是在於如何「長期規劃」，讓保單成為資產配置的一環。

投資型保單首重「長期規劃」 保險總座這樣建議

戴朝暉解釋，投資型保單從2020下半年開始熱賣，主因為政府法規政策鼓勵保險朝保障面走，但民眾對於儲蓄險需求仍在，因此不少人轉買投資型保單。

再者，台股從2020年3月起的波段低點一路走高，連帶使民眾對於投資型金融商品較有信心。

目前市場上有很多投資管道，有股票、基金等工具可以做為理財之用，但戴朝暉指出，民眾若想選擇投資型保單，並不需要全拿來買，而是將一部分資產配置在保單中，還有保障的功能存在。

對於投資型保單的規劃，戴朝暉進一步表示，像是未來如果有子女教育費用、結婚、留學基金等用於特定用途的錢，都適合以投資型保單來準備。



投資型保單與股市連動關係大，但根據長期觀察，即便買的是以追蹤S&P500指數的標的，持有10年以上、虧本機率小於5%，因此只要做好長期規劃，還是能有一定資本利得。

戴朝暉也說，民眾若想準備退休金，在40歲時開始存、預計65歲退休，中間有25年時間可以準備，此時也可購買投資型商品，因為準備的時間拉得夠長，從股市中得到的資本利得也就更多。

投資型保單適合小資族？專家這樣說

投資型保單的重點，在於「投資」與「保障」並進。

戴朝暉以法國巴黎人壽推出的類全委商品「華利滿滿」變額萬能壽險和變額年金險為例，在投資部分就納入「元大台灣高股息優質龍頭基金」，由於其績效不錯，因此投資人可藉由這張保單享受股市上漲帶來的紅利，再加上穩定配息的特性，也適合想打造每月或每年有被動收入進帳的民眾參考。

除了元大台灣高股息優質龍頭基金外，也納入5G、AI、未來科技等主題式ETF或共同基金，商品的風險等級落在RR3，因此比起直接投資基金來得風險較低，相當適合投資屬性穩健保守的民眾購買。

戴朝暉提醒，投資型保單商品選擇性多，所連結的基金更有數百檔之多，因此建議民眾可以「類全委」保單挑起，直接挑基金或產業主題，且因為類全委在設計上，股票與債券等不同標的也會一併放入，因此風險也算相當穩健。

不過挑選這類商品時，要注意的是「報酬率」而非「播回率」，可從過去累積報酬觀察。若是配息商品，也可注意配息是否有隨淨值高低增減。

最重要的是，不要配到自己投入的本金，而是真正的報酬。

民眾對於投資型保單常有錯誤理解，公勝保經北二業務中心資深體系協理何英翰提醒，規劃投資型保單時，雖有其名為「投資」兩字，但實際上應著重在「保障」之用。

投資型保單適合哪些民眾購買？

何英翰說，一般人可能會以為投資型保單較適合有點資產的民眾規劃之用，但是，如果是收入不高或是不穩定的民眾，其實也可以投資型保單做為初步的保險規劃，因此投資型保單中的壽險成本，相對於傳統保單更低。

若民眾收入不高或不穩定的民眾，也可以善用投資型保單彈性繳費的特性，一方面補強保障面，另一方面也有投資之效，無論保障或投資都算是相對穩健的方式。

買投資型保單先注意「成本」 還有這些挑選原則

不過，按期繳納的投資型保單，要注意成本問題。

例如保險公司賣的基金，前5年會收150%的保單費用，這筆保單費用要繳回也會相當辛苦，因此應將投資型保單，作為10年以上的長期規劃，有許多成本也要長期攤平，否則會讓投資本金變少。

另外，對於投資型保單的挑選原則，何英翰也提到，如果是躉繳保單，可先了解是前收或是後收型，如果是後收型，壽險成本還會再低一點。

如果是期繳保單，則要挑行政成本越低越好，甚至可6到10年返還行政成本的更好，但值得留意的是，如果是可返還成本的保單，越多條件、越少成本，自然可選擇投資標的的基金就會比較好；

反之，若是不返還成本的保單，可選基金會比較多。

何英翰強調，許多民眾可能會搞不清楚投資型商品的結構，若規劃時，以長期保障做為出發點，就比較能忍受帳面上的短期虧損，且由於儲蓄險消失後，許多民眾將投資型保單當成替代商品。

因此，重要的是先了解買投資型保單，並非將100%全拿去做投資之用，還是一部分保障、一部分投資，其中還需考慮到內扣成本等費用問題。

（黃健誠）

文章來源：今周刊

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