3種「美元好資產」 可撿便宜又可賺甜頭

2019年以來，新台幣在強勁需求下，碰上了美元走弱格局，使得美元兌新台幣匯率如雪崩下滑。隨著新台幣的強勢升值及美元的持續走弱，台灣許多投資人手中的美元資產，出現了愈滾愈大的匯損。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，在全球經濟逐漸解封之下，「未來一年，美元應都會維持稍弱的格局。」這句結論，如果消極解讀，代表手中美元資產的匯損，短期之內可能「回不來了」，但若用正面積極的態度看待，則是「新台幣能換到更多美元好資產」。

林啟超指出，「美元資產的報酬，必須高過匯損，才不會賺了漲幅，卻賠了匯差。」截至1月15日，綜觀市場上各類美元資產，美國公債中，即使是息收最高的30年期公債，殖利率也僅有1.85％，美國投資級債最低殖利率僅有1.8％，幾乎只與「美元兌新台幣跌到27元」狀況下的匯損打平。

若美元持續跌破27元 固定收益的高收債是較佳選擇

若美元兌新台幣匯率進一步下跌，跌至27元，以28元為基礎計算，累計跌幅則約達3.57％。儘管是息收較高的新興市場美元投資級債，在不計算資本利得的情況下，報酬率恐怕也無法填補其匯損的漏洞。

此時，在固定收益資產中，較高風險的高收債成了唯一選擇。根據聯博投信統計，截至去年11月30日，美國高收債最低殖利率約4.72％，新興市場美元高收債的最低殖利率，更是有7.41％。

往更迅猛的台幣升值假設情境繼續分析，一旦美元兌新台幣匯率跌到26.5元，甚至更低，累計跌幅將超過5.36％。在此情境下，在收益率較高的債券商品部分，也僅剩下新興市場美元高收債的報酬，能夠彌補匯損缺口。

科技尖牙股可納考量 臉書、亞馬遜、谷歌還有漲幅

若投資人想要獲得更多的報酬，股票成了無可避免的選擇。以商業模式已穩定的臉書、亞馬遜為例，根據《彭博》統計華爾街分析師目標價平均值，未來一年的報酬潛力分別達到31.4％及22.4％，而成長穩健的谷歌、輝達報酬潛力，也有約一成。

近期，由於中國反壟斷政策，股價崩跌的阿里巴巴，報酬潛力也有35.1％。統一NYSE FANG+ ETF經理人袁永騰指出，「雖然近期持續面臨中國加強監管的壓力，但阿里巴巴基本面不變，擁有消費大數據、金流與物流的利基，且雲端服務成長快速，未來股價潛力仍大。」

（今周刊編輯團隊 ）

文章來源：今周刊

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