5G ETF正夯該進場嗎？搞懂6關鍵再行動

一場疫情推動遠距商機，人們消費習慣改變、供應鏈在地化、工廠數位化、自動化大趨勢已然成形以往人們要出門上班、上課，但隨著5G時代來臨，移動通訊、萬物智慧聯網將成為主要趨勢，並透過AI創新科技來豐富使用者的生活體驗。

人們可以在家工作，可在家做遠距離教學，甚至在醫療上可遠距離看診及手術，汽車成為智慧載具焦點，多項自動駕駛和車載技術，預告大眾未來將擁有時間主動權，會看到無人駕駛車，無人機運送貨物，未來10年，5G帶來一場科技驅動的新移動體驗，在5G的世界裡，每個城市將成為智慧城市，未來AI與5G並行發展，更多裝置智慧化並互相聯結，有望早日實現萬物互聯願景。

在AIoT及5G時代，反映在科技業接單暢旺、擴廠加薪及股價上，其中半導體扮演關鍵角色。觀察盤面上「泛5G」個股仍為貫穿台股盤勢的要角，其中台積電（2330）於14日召開法說會後，調高今年資本支出至250～280億美元的舉措驚豔市場，主要原因在於預估5G手機滲透率、HPC高速運算等需求將提高，使市場吃下定心丸；而同為5G產業要角的供應商為穩懋（3105），近一週股價漲幅約20％，主因其通訊射頻元件的需求十分強勁。

5G將使民眾生活更加便利舒適，隨著台積電股價上漲，市值成長，想要增加科技業部位，可搭配全球布局的科技主題ETF，基金操作有所謂的選股池，優質的選股池對投資效益事半功倍，這個觀念也可套用到ETF。

相較2018年底國內整體ETF規模7,232億元、總計122檔，統計至2020年12月底，國內整體ETF規模暴衝突破1.7兆元，總檔數達198檔，近兩年來國內ETF規模成長逾1.35倍。建議選擇ETF一定要先瞭解ETF的成份股組成，每檔ETF的成分股皆須依據指數編製規則，其成份股池也會受編制規則而有所不同，股池大小並非決定股池品質的關鍵。

依據集保中心最新資料，追蹤臺灣5G+通訊指數的國泰台灣5G+ ETF (00881)，受益人數於15日已衝破16萬人，達到近16.5萬人，規模至19日超過新台幣240億元，成交量方面表現更為可觀，00881上週全周周量逾43萬張，平均單日成交量已達到8萬張的水準。

國泰台灣5G+ ETF（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可由基礎面及應用面來關注這波5G行情。首先，就基礎面來看，5G的基礎核心在半導體，無論智慧型手機、高效能運算(HPC)、物聯網、車用電子等各項5G需求，皆需要透過半導體提速，晶片供應不足、製程提升的需求，將由領頭的台積電擴散到其他的晶圓代工廠甚至記憶體廠商，帶動台灣5G相關供應鏈。

勤業眾信《2021全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》中提到，5G技術、雲端運算或是虛擬實境等將繼續為全球產業生態注入新的生機，若投資全球5G的ETF，其股池則可擴大至國際，股池愈大，表示可選擇的標的愈多，也能廣泛的抓住5G每個快速發展歷程的商機。元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，科技發展日新月異，引領人類生活變革，尤其看好全球5G、AI長期發展趨勢，建議投資人建構完台股部位後，可以適度配置全球科技業ETF。

不論是投資聚焦台灣5G主題，以臺灣5G+通訊指數指數掌握台灣的核心半導體企業及電動車產業鏈的ETF，或視網羅全球5G菁英企業組成的5G世界隊ETF，進場買ETF前必須搞懂以下幾個重點：

1.總費用：是由經理費、保管費、指數授權費、上市費等費用構成，想要瞭解每檔ETF都收費標準可以參閱該檔ETF的公開說明書。

2.ETF募集規模：規模愈大，代表投資的人愈多，規模的資金太少，會有潛在的問題，例如規模金額代表這檔ETF在複製加權指數時，有很可能會連一張台積電都買不起，規模大的ETF發行會較穩定，手上持有的ETF市況，基金規模或基金淨資產價值 (NAV) 過低，都可能觸及契約終止門檻而終止上市。

3.成交量：ETF成交量太低，流動性較差，投資人可能面臨買不到或賣不掉的情形，或是出現價格浮動的幅度大，對投資人都很不利。

4.殖利率：殖利率跟股價高低有關，尤其當股價因為經濟因素突然下跌，殖利率有可能會變高。

5.溢價情況：ETF的價格有淨值及市價，淨值指的是所持有標的市價總和，這檔ETF的真實價值，市價表示投資人願意付出的價格，投資人交易的並非ETF淨值，而是ETF的市價，一檔好的ETF要讓淨值跟市值兩者越接近越好，追蹤誤差越小越好，當ETF 交易價格市值超過ETF本身的淨值，稱為「溢價」。

6.前五大成份股：ETF的前幾大成份股要充分瞭解概況。

目前只有元大全球未來通訊（00861）成立於2019年11月11日，超過一年，其他三檔以5G為主的ETF，元大兩檔5G的ETF創下佳績，元大投信5G投資研究團隊表示，關鍵就在於其ETF成分股不侷限單一國家，其股池（Stock Pool）品質優異，若想要投資元大5G ETF，需要先瞭解沒有提供配息，想要領股息的就不建議，還有因投資海外市場，沒有漲跌幅限制，風險報酬等級是RR4。

國泰台灣5G+ ETF（00881）成份股以「純科技」台股ETF，是投資人參與5G主題的便利管道，一年兩次的配息機制，適合小資族定期定額投資並長期持有。進場前，建議先參考投信官網所提供的即時折溢價幅度，勿過度追價。再者，國泰台灣5G及復華中國5G的ETF，因成立時間不到一年，所以可參考的績效期較短，風險報酬等級是RR5，數字越高風險越高。

資料來源：Cmoney，截至2021/1/20

當5G發展歷程進入不同階段，或新起之秀崛起時，可望快速納入、替換，而成分股的漲跌，將是影響ETF的關鍵因素，無論投資哪檔ETF，重點都在於ETF的持有公司有獲利，ETF的績效自然比較好，所以決定投資前，先瞭解當中前十大持有公司的基本面非常重要。

臺灣5G+通訊指數，主要涵蓋面向及成分股一覽表

（理財周刊 洪子晴）

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