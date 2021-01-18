0050對決0056 達人實測ETF投資結果出爐

台灣股票市場的投資選擇很多，但要在茫茫的大海中選到正確的標的擊敗大盤並不是一件容易的事情，想要投過擇股快速致富，就如同簽樂透中頭獎一樣，實則困難。

因此在「簽樂透靠神蹟，買台股看YP」的系列文章，我們將從眾多好手中挑選一檔與0050一較高下，目前市面上熱門討論的話題，0050 vs 0056 一直是許多人關注的項目，因此這次的第一位挑戰者正是眾多投資者所擁有的ETF：0056，讓我們看看在過去的歷史軌跡中，0056是否能夠撼動來自台灣大盤（0050）的地位。

挑戰者簡介（0056）

0056的全名稱為元大台灣高股息證券投資信託基金，其ETF追蹤的指數為臺灣高股息指數：以臺灣50指數及臺灣中型100指數共150支成分股作為採樣母體，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的30支股票作為成分股，並採現金股利殖利率加權。

講白話一點，就是用某種篩選方式猜測未來現金殖利率最好的30名當作投資標的，這是屬於策略性的選股投資，更詳細的內容資訊可以至官網查看。

對決方式

● 使用還原股價計算：股價經過股息再次投入的調整（考慮股息）

● 交易方式採用買入持有（buy and hold）：任何人都可以複製的交易模式，也有人稱呼為存股，不需要任何的技術指標決定買入或是賣出決策，單純的根據持有天數的長短來做比較。

● 比較時間區間：2008/01/01～2020/09/30

● 計算過程中不考慮任何交易的手續費以及費用，單純比較績效，看誰比較會賺！

現在，就讓我們搭乘時光機，回到12年前的那一天，開始投資吧！

任意時間的交易

1.短期持有（0050 VS. 0056）

如果你是屬於短線交易的投資人，買了之後很快就要賣掉，代表著你持有投資標的的時間很短。

那在這12年之間，如果任意選擇其中的日期來做短線持有的買賣，在持有交易天數小於20天內（一個月）賺錢的機率，0050 vs 0056誰會勝出？

▲0050 與 0056 短期持有正報酬機率

根據計算，在持有交易日20天內的平均賺錢機率，全部都是0056勝出，短期持有這場比賽由0056拿下。

2.中長期持有 （0050 VS. 0056）

短線交易的勝率其實跟擲硬幣差不多，這也是為什麼我們總是要強調長期投資的重要性，因為長期持有真的很難賠錢。因此，在這部分我們將持有的時間拉長為1年，最長的時間至12年，比較的項目則包含正報酬機率、平均報酬以及中位數報酬。

在這12年之間，如果任意選擇其中的日期來做中長期持有，根據計算，不論是正報酬機率、平均報酬以及中位數報酬都是0050勝出。

0056在正報酬機率的項目中，必須要持有7年左右，才能擁有將近90%的勝率，反之0050則是在持有4年左右就有高達92%的勝率；在平均報酬以及中位數報酬項目中，不論持有時間的長短，0050很明顯是比較有優勢的。

固定時間的投資 – 定期定額

大部分的讀者朋友會是屬於中長期的投資人，投資時間的區間短則5年，長則30年以上，例如剛從大學畢業的社會新鮮人22歲，到達退休65歲的年齡則有長達44年的時間，複利就是需要夠長的時間坡道，才能夠滾出財富的大雪球。

而在這累積資產過程中能夠用來投入的資金來源最顯而易見的就是薪資收入了，這也造成了定期定額的來由，因為每個月才有新的資金可以運用，或許你不知道的，定期定額所帶來的好處可是比你想買在低點還來的好。

關於定期定額的方式，有人會選擇每個月投入，有的人會選擇一年一投，以下就這兩種方式來做比較。

1.每個月定期定額投入（0050 VS. 0056）

橫軸代表的是每個月定期定額開始的年份，縱軸代表的是累積的資產。從這張圖表中，如果小資族朋友們每個月投入1萬元到投資標的中，你將發現在過去的12年，都是藍色的0050勝出。

2.每年定期定額投入 （0050 VS. 0056）

橫軸代表的是每年定期定額開始的年份，縱軸代表的是累積的資產。從這張圖表中，如果小資族朋友們每年投入10萬元到投資標的中，你將發現在過去的12年中，不論哪一年開始累積都是由藍色的0050勝出。

在這邊要特別提到，如果你將資金投入在市場潰堤前（2008年的次貸風暴），經過持續投入以及複利成長，就算是0056也能帶給你216萬的資產，更不用說0050可以替你帶來更多的269萬，想要邁向致富的目標就是要不斷的買下去。

下重注的本事 – 單筆投入

如果你已是累積一些資金的投資者，正要打算開始踏入投資的世界，當你看到定期定期對決單筆投入的比較後，下定決心要投入一筆資金，究竟該選擇0050還是0056呢?

單筆投入100萬實測（0050 VS. 0056）

在過去的12年中，不管是市場的高點投入，或是市場的低點投入，長期持有累積的金額都是0050獲得勝利。

即便你使用單筆投入的方式買在市場潰堤前（2008年），0056可以累積160萬而0050則可以累積213萬，所以別再說價格這麼高我該怎麼投入，長期投資很難賠錢，就像是在台股上萬點是否還能投資所傳達的，隨時都可以投資！

然而，你也不能忘記在避免長期投資失敗的三項方法中，其中有一個就是要拓展投資時間的維度，你可能會因為在過程之中的大幅下跌而中斷了你的投資計畫，所以重點還是要持續的投資，畢竟本小利大利不大，本大利小利不小，透過累積放大本金才是要點！

退休生活

如果你已累積足夠的財富自由金額（FIRE）或是已達退休年齡的投資人，想要藉由財富自由的4%提領公式來度過嶄新的人生，0050或是0056哪一個選擇會比較好？

假設投資人在2007年底累積了一千萬的資產，每年預計賣出40萬的資產當做生活費，以下的圖表將模擬0050以及0056在過去12年的退休提領狀況。

0050 對決 0056 退休提領實測

在過去的12年中，一開始遭遇市場下跌，兩者的資產只提領了兩次淨值就只剩下400多萬，損失高達400萬以上，幾乎就是砍半的跌幅，但令你意想不到的是，如果你並沒有將資產賣出在市場低迷的時刻，而是維持每年40萬的提領直到2020年，0056將保有705萬，而0050則還有927萬，這可是過了12年，你總共領出480萬當做生活費的結餘。因此，在退休提領4%的回測中，0050將勝出。

結論

0050與0056到底該怎麼選?在回測不同的投資情境中，如果是短期持有的投資者，在選擇0056是比較有優勢的；而在剩餘的其他評估的項目中，不管是在累積資產的階段使用定期定額或是單筆投入的方法，抑或是退休提領4%的生活模式，0050在過去12年的表現都是優於0056的。

0050 對決 0056 統整結果

0056標榜高股息的特性，看似從股利帶來優渥的現金可以增添報酬，但實際上的報酬卻是不及0050的，儘管過去的回報不能代表未來，但如果投資朋友在過去2008-2020的12年期間選擇了0056當做投資標的，或許你應該重新思考，這樣的結果是不是你能接受的事實。

另外值得注意的是，在評估的過程中我們使用最簡單的買入持有在過去的12年實際回測，投資朋友不需要懂任何的交易方法，僅僅將報酬視為唯一評斷依據，這正是一般大眾在選擇標的最常用的方式。

然而看似計算的過程中並沒有帶入任何年化報酬率（複利）的字眼，但事實上由於我們已考慮股息再投入，所以透過報酬的比較是擁有複利的效果。

至於未來0050和0056兩者會怎麼走，我相信台灣市場的標竿就是豎立在那裏，將來一定會有可以擊敗0050的選手，但是要長期打敗大盤指數，就像是簽樂透得靠神跡，然而如果你的目標是想成為市場上少數的贏家，那我已將台股的樂透號碼告訴你。

被動投資，主動生活。

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透過每年十分鐘的投資方法，不需選股、不需猜測明日的漲跌，只要長期分散式投資， 即使是小資族，也能邁向財富自由的人生。

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本文獲「小資YP投資理財筆記」授權轉載，原文：0050 vs 0056 | 簽樂透靠神蹟，買台股看YP

PS.以上原始數據來自Yahoo！Finance，計算內容為個人研究，僅供參考

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