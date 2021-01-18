進場前猶豫了？你可能不懂0050迷人之處

國民ETF-元大台灣50 ETF（0050）近日公告2020年度第二次預估配息金額，每單位預計配發3.05元現金股利，合計上半年度配息金額0.7元，預估2020全年度配息金額共3.75元。

國內存股族偏好獲利表現與股價相對穩健的牛皮股，取其股價波動小，年度配息穩定特色，由於股價波動較低，配息率則決定總報酬率多寡。然而長期成長的企業也有機會持續提供配息，對於還在累積資產規模的年輕人來說，如果挑對標的作為存股，長時間下來有機會取得較多資本利得與配息金額，拉高總報酬率。例如元大台灣50 ETF（00050）就是中長期存股，參與台灣經濟成長理想選擇。

台灣有不少企業，多年來股價與配息表現雙雙成長，以元大台灣50 ETF為例，成分股是台股市值前50大上市公司，投資人除了可期待台股前50大企業長期資本利得之外，還有機會享受配息，觀察元大台灣50 ETF近10年的配息與股價呈現一路成長趨勢，說明選對一籃子股票，存股效果更令人滿意。

元大台灣50 ETF研究團隊說明，0050最大的魅力在於股價成長的價格報酬率，此外，如果整體觀察0050近10年每年度總配息金額與年底股價，就會發現兩者同步成長，以過去10年來看，持有時間愈久，總報酬率相對愈高，更能感受參與0050最好的策略就是買進長期持有。

由於0050股價隨台股指數節節升高，如果只看單次除息前0050價格所計算的殖利率，也無法完全反映長期持有含息報酬率。對於買進長期持有達10年的0050投資人，對比今年除息前才買進者，不同時間進場的投資人感受自然也不同。例如2011年底以48.81元買進0050持有至2020年，與2019年底以96.95元買進者，如果同樣領3.6元的股利，兩者感受大不同。

長期來說0050充分反映台灣前50大企業成長態勢，是投資台股優先選擇，對於小資族而言，透過零股交易，幾千元就能開始存股，平常若領到獎金也可以隨時加碼，加快累積資產。

元大台灣50 ETF (0050)近年配息與年底收盤價

* 2016年起元大台灣50 ETF調整為每年兩次收益分配。年配息數字以收益評價基準日年度為準。資料來源: Bloomberg,，20201231 ，元大投信整理。

**基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本預估數值產生差異。

（理財周刊 洪子晴）