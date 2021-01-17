拜登加稅嚇跌股市？4關鍵摸清市場變化

美國喬治亞州參議員決選結果出爐！根據CNN等主流美媒報導，代表民主黨參選的華諾克（Raphael Warnock）和歐索夫（Jon Ossoff）確定勝出，等同宣告民主黨可望「全面執政」；而投資人最擔心的加稅、大型科技公司監管趨嚴等利空，恐因此成真，如此一來，屢創新高、氣勢如虹的美股，漲勢要「喊卡」了嗎？

民主黨不僅贏得總統大位、掌握眾議院多數席次，如今又在喬治亞州參議員決選中大獲全勝，使其參議院席次，來到可與共和黨分庭抗禮的50席（含2席無黨籍），未來參議院在表決法案時，若出現平手，副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris），就可投下關鍵票，對即將上任的總統當選人拜登來說，不啻為一大助力。

Georgia, we made history. I am forever grateful. pic.twitter.com/hQfCYKEo3q — Senator-Elect Reverend Raphael Warnock (@ReverendWarnock) January 6, 2021

就過去經驗來看，市場傾向國會有制衡機制，而非政治權力都在單一政黨手中；因此，上述情勢，多少會讓投資人感到擔憂，至於股市後續變化，或許可透過以下4個Q&A，掌握可能方向。

一、拜登加稅恐衝擊股市？

投資管理公司QMA首席投資策略師基恩（Ed Keon）對CNBC表示，在民主黨有望取得「全面執政」優勢的前提下，市場仍可與之共存。

市場預期，拜登上任後，將推動大規模財政刺激措施、基礎建設計畫，以及更積極的防疫行動；基恩強調，拜登政府的這些作為，有助抵銷加稅帶來的負面影響。花旗集團首席美股策略師雷科維奇（Tobias Levkovich）認為，企業稅率今年就會增加，但股市有機會繼續走高，只是上漲速度較慢，「我對市場並不看空」。

二、哪些類股值得期待？

值得注意的是，對拜登政府可能嚴格監管大型科技公司，甚至祭出反托拉斯審查的擔憂情緒，已引發市場波動，昨（6）日美股道瓊、標普500指數皆收漲，但包括蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）、Google母公司Alphabet（GOOGL）、臉書（FB）、微軟（MSFT）等科技股全數下挫，那斯達克指數收黑。

而拜登打算力推綠能、基礎建設的政策方向，則激勵太陽能電池板製造商First Solar（FSLR）、電動車巨頭特斯拉（TSLA），以及重工業設備大廠開拓重工（Caterpillar）（CAT）股價走揚。

三、美國經濟前景如何？

根據華爾街調研機構CFRA統計，1948年以來，只要白宮和國會同時由民主黨掌控，美國國內生產毛額（GDP）成長率，多半優於共和黨主政時期，甚至曾出現增幅超過4%的表現（共和黨平均約2.7%）。

股市方面，由CFRA資料可得知，1933年以來，民主黨「全面執政」的年份，標普500指數平均漲幅為9.8%；但在總統為民主黨人、國會處於分裂的狀態下，標普500平均漲幅可達13.6%。

四、低利環境將出現變化？

在喬治亞州決選結果出爐前，華爾街人士多半認為，至少在2024年之前，聯準會（Fed）會繼續把基準利率目標區間，維持在0.00%至0.25%。

然而，民主黨有望「全面執政」的態勢，已使上述看法，出現轉變；例如，投資機構Jefferies研判，拜登上任後，經濟改善、通膨升溫等情形，可能會使Fed在2023年初，讓利率「升空」。

CNN報導寫道，較高的利率，意味著經濟情勢相對健康，但，這也會迫使投資人，在「押寶」某些高價股票前，得三思而後行。

以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。

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