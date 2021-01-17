想理賠卻遭拒？醫療險「等待期」有眉角

醫療險是民眾最普遍投保的險種，但卻有不少人忽略了30天至90天「等待期」的特殊規定，也就是必須過了一定時間後，所發生的疾病，保險公司才會啟動理賠，快來一次搞懂什麼是等待期、隔年續保還有該限制等問題，才能避免發生後續理賠上的爭議。

根據保險法第127條規定，「保險契約訂立時，被保險人已在疾病或妊娠情況中者，保險人對是項疾病或分娩，不負給付保險金額的責任。」換句話說，在投保前已存在的疾病，也就是既往症無法理賠外，就連「等待期」所發生的疾病，保險公司也可不負起給付責任。

所謂的「等待期」，是指保戶在醫療保險契約生效後，特定天數之內發生疾病，保險公司對該疾病可不付保險給付責任，必須過了一定時間後，所發生的疾病，才在保障範圍之內。

觀察目前市售健康險商品，通常保單條款中都有等待期的限制，且依險種不同，等待期的天數也不一樣；一般來說，住院日額型醫療險等待期普遍為30天；癌症險、重大傷病險最長為90天，但實際狀況仍以保單條款為主。

以某家醫療險的保單條款來看，保險契約所約定的「疾病」，指被保險人自本契約生效日起持續有效30日以後或復效日起所發生的疾病；至於為何會有等待期的機制，主要是為了加強對健康保險的風險控管，避免民眾帶病投保的情況發生。

另也有不少人關注，隔年續保也有等待期的限制嗎？事實上，從「人身保險商品審查應注意事項」第87條來看，健康保險商品的續保不得有等待期間約定，也就是隔年續保就不受等待期的限制。

舉例來說，從事數位行銷的皮皮在5月投保癌症險，不幸在6月發現自己罹患肝癌，這時保險公司是沒有理賠責任，因此為了有效轉嫁風險、避免爭議，最好的辦法是趁健康、趁早規畫越好，減少未來危險發生的損失。

（文／紀佳妘）

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