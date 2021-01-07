退休金節稅有眉角 一次領分期領差很多

退休金是勞工們辛苦了很久所存下來的老年生活保障，但要注意的是，退休金領取後也必須留意所得課稅問題。以多數勞工都投保的勞保為例，其老年給付分為一次請領以及年金（分期）請領，在課稅的計算上也有大不同，分期領取只要一年下來領到的退休金總額少於78萬1千元就不用課稅；一次領取則要分三部分來計算課稅所得額。

國稅局指出，所得稅扣繳義務人在當年度有退休或被資遣的退職所得，都應依法規定辦理所得稅扣繳申報。退休金分為一次領取以及分期領取，所得額的計算方式也會有不同。

分期領取的免稅額計算方式較為單純，只要全年領取的總額在78萬1千元以下就可以免稅，超過部分才須計入所得額課稅。

若是一次領取退休金，則需要分作三部分計算課稅。一次領取總額在「18萬元＊退職服務年資」以下的金額不需課稅。

若是領取總額超過「18萬元＊退職服務年資」的金額，但未達「36萬2千元＊退職服務年資」的金額部分，以該筆金額的半數作為所得額課稅。

若是還有超過「36萬2千元＊退職服務年資」的金額部分，就需要全部列為所得額課稅。

以一名退職服務年資為25年的勞工來說，其領取退休金在450萬元（18萬元×25年）以下是全數免稅，在450萬元～905萬元（36萬2千元×25年）部分是半數課稅，超過905萬元的金額是全數課稅。

若勞工一次領取的退休金為700萬元，其中的450萬元是全數免稅、250萬元（700萬元－450萬元）為半數免稅；他退職所得的免稅金額為575萬元（450萬元＋250萬元÷2）。因此，勞工應依法就他退職所得125萬元（退休金700萬元－定額免稅金額575萬元）併入109年度綜合所得總額申報。

除了勞保、勞退之外，民眾其實還必須得自己準備一筆退休金，因為勞保、勞退的給付其實不太足夠，若加上要課稅就又更加縮水了。不想在老年生活拮据，及早於年輕時準備起來更重要，退休規劃追求的是長久、穩健的資產累積，用保單來規畫是最好的選擇，不僅能有效累積資產，同時具有節稅、保障、穩定等優點，適合所有風險屬性的人。

考量到老了之後身體病痛會越來越多，除了累積資產的保單之外，更要有醫療健康險、長照險等險種的規劃，才能讓自己的老年生活有全面保障。

（ 文／李瑞瑾 ）

新聞來源：好險網

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