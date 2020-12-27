台股2021年創高？看好高點落在「這一季」

台股在2020年繳出約2成漲勢，不但刷新歷史新高點位，更屢屢創造紀錄，儘管專家示警：「從技術面來看，台股指數與十年線乖離過大」，但在資金充裕與基本面逐步回溫這兩大利多加持下，台股在2021年可望再創新高。

回顧台股在2020年底的表現，台新投信與富邦投顧都認為，從技術面上來說，指數與十年線乖離過大，富邦投顧董事長蕭乾祥指出：「在資金擁擠的情況下，若投資人偏樂觀，台股可能在第一季衝太快，產生乖離過大（股價偏貴）的風險，那就可能出現修正。」

不過，就算台股因此震盪加劇，專家們仍然看好2021年的台股投資機會，因為不管從資金面或基本面來說，都有利多可期。

以資金面來說，台新投信認為，2021年投資市場的關鍵字就是：「央行！央行！央行！」有熱錢大水漫灌，資金行情可望持續，2021年台股仍有高點可期。永豐金控也從FOMC（聯邦公開市場委員會）的利率點陣圖中解讀，美國聯準可望維持零利率至2023年底，再加上歐洲央行、日本央行持續印鈔，2021年底三大央行資產負債表，將由2020年10月的21.7兆美元，上升至25.4兆美元，2021市場將迎來資金饗宴，股市有機會受惠。

同時，從外資在台股的買賣超情況來看，2020年10月以前，外資賣多於買，但卻在11月一口氣買超台股破千億新台幣，台新投信與富邦投顧都認為，2021年台股可望迎來外資的認錯行情。

若從基本面來看，台灣2021年經濟成長率預估值，大約為3%起跳，日盛投顧估3%、富邦金估3.5%、永豐金則估4%，顯示疫情後經濟回溫已成共識。

圖／ 資料來源－日盛投顧彙整

而從台股加權指數的每股盈餘（EPS）表現來看，2021年將逐季墊高，有助支撐台股表現。

因此，台新投信與富邦投顧都認為，台股2021年不但有機會再創高，且創高的時間點可望落在第四季。不過，在投資人於第四季見證台股再創歷史前，在第二季與第三季有幾項風險，需要特別留意。

台新投信分析，因受基期影響，預估台灣企業獲利可在2021年第一季創高，總經成長表現則可望在第二季見高，投資人在首季要留意的風險是拜登是否實施增稅政策，第二季則要關心三大央行資金帶來的動能是否見頂，以及市場如何反應遭遇科技產業淡季，加上納稅季的兩項利空衝擊。

到了第三季，市場還需要熬過奧運效應需求空窗期與遞延，同時得留意聯準會是否宣布在第四季縮減購債，撐過這些風險因素後，台股就有機會在傳統旺季效應與年底作夢行情的雙動能加持下，衝上新高點。至於大家心中台股合理的高點落在哪個區間？台新投信喊出14500點，富邦投顧與永豐金則認為，可望挑戰14800點。

而在看好的族群部分，於2020年引領話題的5G仍為趨勢，其它包括：汽車與電動車、半導體產業，也都是台新投信與富邦投顧同時看好的族群。台新投信同時看好經濟活動回到常軌後，消費、航空等傳產個別子產業有波段操作機會；而永豐金則看好台商回台翻轉內需受惠的廠辦建設、綠能產業，因消費巨變驅動商機的運動鞋服、電動腳踏車、高階窗簾，以及因景氣谷底翻揚將受益的貨櫃航運、工具機與汽車零組件。

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文章來源：今周刊

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