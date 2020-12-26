不想虧錢！網曝儲蓄險解約「關鍵時間點」

許多人都知道買儲蓄險，未到期就解約，一定會損失本金，但繳完後到底什麼時候解約才划算？一名網友發文詢問，「存好存滿，但合約到解約卻是虧錢的？」引來熱心的網友們一一解答，事實上6年期儲蓄險到期，要放到7年後才會慢慢回本，且最好在投保前，先把合約內容一次問好問滿，才不會賠錢。

原PO在臉書社團「存錢公社」發文指出，他買了一張6年期的儲蓄險，存好存滿到合約到期時，解約卻發現「虧錢」，讓他百思不得其解，到底是哪個環節出了差錯，因此向網友們求救。

不少網友們熱心提出自己的看法，「因為你還沒有讓它有複利啊」、「6年滿要在第7年才慢慢回本」、「要滿7年，才不賠錢」、「通常第8年才算打平，第9年才開始賺真正的利息」、「月繳要多放一年」、「以前利率還不低的是第7年初會保本」。

另有網友認為，「這種就是放著生利息啊，除非你是急需用錢。你期滿就解約，一定賠錢的啦」，引起其他人附和，「儲蓄險不能到期馬上解，我把它當退休養老金在存」、「我儲蓄險到期都沒在解，就放著當沒那筆資金」、「很多存滿後才開始賺利息，合約得看仔細，吃虧過的經驗」。

不過，也有網友提醒，除了要看清楚合約內容外，也要搞清楚是哪類型的儲蓄險，「幾年內可還本，多久時間可複利增值」，因為每張保單內容都不同；就有過來人分享親身經歷，當初到銀行買儲蓄險兼壽險，「合約滿6年到期後，就是拿回本金，以及14萬的利息；未滿6年-解約，就會扣到本金」，因此建議在投保前一定要問清楚、講明白。

（文／謝曉曦）

文章來源： 好險網

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