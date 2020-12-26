官員理財術大揭密！這保單讓陳菊情有獨鍾

監察院院長陳菊、台灣駐美大使蕭美琴都會使用儲蓄險理財，陳菊唯一的一張儲蓄型保險是利率變動型美元保單，至於蕭美琴則有4張儲蓄險以及1張投資型年金險。

根據最新一期廉政專刊的公務人員財產申報，陳菊理財方式相對保守，除了有一筆宜蘭縣三星鄉的土地取得超過5年之外，還有新台幣存款約704萬元、1張外幣保單，以及臺銀受託信託財產專戶的1萬7千多元。

另外，對照前一次卸任總統府秘書長時的財產申報，陳菊在3個多月內，已將977萬元的購屋貸款全數還清。

陳菊購買的保單為富邦人壽所推出的美元利率變動型終身壽險，僅限躉繳保費，早期宣告利率穩定在3.6%以上，目前則是2.75%，對照陳菊財產申報歷史，應是於105年間購入，穩定增值中。

蕭美琴則申報土地2筆、建物12筆、汽車2台，她的理財方式較為多元，除了有新台幣與美元存款共計價值1,218萬元之外，還購買共同基金，偏好新興市場、高收益以及債券基金。

在保單的部分，蕭美琴持有4張儲蓄險以及1張投資型年金險。其中有3張來自富邦人壽，包含2張儲蓄型保單以及一張變額年金險，台灣人壽、新光人壽也各有1張儲蓄險。

（文／李瑞瑾）

文章來源： 好險網

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