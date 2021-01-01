退休準備 把握一二三策略

在長壽趨勢下，準備充足退休金成顯學，尤其2020年突如其來的新冠疫情，全球許多企業不敵而關閉或縮減規模，各國失業潮乍現、無薪假人數遽增，大幅影響生計收入，更讓退休理財雪上加霜，進入後疫情時代，經濟重啟讓個人財務有機會修補，富蘭克林投顧建議，規律理財、長期準備，才能讓退休理財重返軌道，可採取「一二三策略」規劃退休理財。

富蘭克林投顧表示，人生不同階段可承受風險、退休目標可能改變，可依照人生三個不同階段來檢視退休理財的需求，包括累積期、過渡期以及退休期，有助退休計畫更加貼近個人需求。首先是「累積期」，重點在於提高儲蓄率，長期投資提高資產增值的空間。其次進入50歲以上的「過渡期」，須因應工作或家庭成員變動等差異，資產配置需求開始分歧，須透過與退休計畫參與者進行一對一溝通。最後邁入「退休階段」，特性差異更明顯，量身訂做以創造退休收入來源的退休計畫將蔚為主流。

在退休準備時，應把握充足性、可持續性、完整性三大衡量指標，竭力讓退休理財能面面俱到，以簡單容易執行的「一二三」策略，儘早展開退休計畫。富蘭克林投顧說明，「一」舉兩得：提早開始退休基金規劃，越早開始越輕鬆，單筆資金投入債券基金，領息存股票基金。

「二」全其美：小資族2,000元投資兩檔基金，可用一檔股票加一檔債券型基金，落實攻守皆備的資產配置。「三」思而行：不因一時的市場震盪而停扣贖回，如此可能錯失逢低佈局及回漲的契機，而處於退休金累積期者，更應該持續扣款不中斷，若仍不知從何入手或沒有時間打理，可尋求投資顧問協助，或透過智能理財機器人，幫忙監控風險、因應市場變動適時提醒調整基金的資產配置。

台新投信認為，退休理財二大目的為「安心持有、長線報酬佳」，具有四大優勢的定期定額投資基金，應是最佳策略。首先是門檻低：每月最低只要3,000元就可投資各類市場，發揮小錢致富的效果。其次是自動扣款：每月固定日期由指定銀行代為扣款，手續簡便，不須判斷進場時間點。其三是隨時進出：投資期限無限制，隨時解約無罰則，資金運用有彈性。其四是平均成本：只要固定扣款，長期下來具有平均成本的效果，無須選擇進場時機。

日盛投信強調，準備退休金應注意四大風險，即退休金應足夠、通膨考量、期間投資風險、老年健康與醫療費用等。不妨利用母子基金投資，藉由系統設定買進、賣出決策，追求目標獲利並平衡風險、降低波動度。透過循環理財退休平台定時不定額進階版，結合單筆與定時不定額優點，漲時停利與跌時加碼機制，將更有效率累積退休金。

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