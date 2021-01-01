目標風險組合基金 讓樂齡安養變簡單

根據內政部人口統計資料，台灣將於2025年進入超高齡社會，隨2020年已近尾聲，再過四年台灣迎來超高齡社會，退休理財規畫更加刻不容緩，面對超高齡社會來臨，投信建議，因應退休理財規畫，首選應可考量目標風險組合基金。

財富管理專家表示，面對少子化及超高齡社會來臨，加上國人平均壽命延長，若希望能達到樂齡安養的目標，退休理財勢在必行，建議民眾即早著手退休規劃。在理財工具的選擇上，若對資產配置不熟悉、不知道該如何選擇投資標的，可參考市場上專門為退休理財所設計的目標風險組合基金，既能享有由專業投資機構操作服務，簡化退休理財複雜度，提升往後面臨退休時安心感。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出，2020年受新冠肺炎影響，金融市場波動劇烈，儘管各國政府傾全力政策救市，加上疫苗研發報佳音，使得風險性資產在下半年多繳出亮眼的反彈行情，不過上半年，尤其是第一季的暴跌相信仍令投資大眾印象深刻。

以退休理財的角度來看，林宗慧認為，規畫期間多半都是長達數十年的投資大計，當中多少會歷經景氣循環、政經動盪，或是像新冠疫情般突如其來的系統性風險，因此建議投資人採取基金定期定額紀律操作，免於猜測市場高低點的煩惱，也有助分散投資時點風險、平均成本。

在基金挑選方面，林宗慧建議，若民眾不知該如何挑選基金來搭配，可直接考慮以目標風險組合基金作為退休理財配置核心。目標風險組合基金具有三大特色，一是具有積極、穩健、保守三種投資風格可選，僅需花一點時間了解自己的風險屬性及偏好，再去選擇相對應風險水準的產品即可。二是基金的投資標的是透過專業投資團隊依質、量化指標篩選而出，既節省寶貴時間，並可降低投資不確定性。

三是在限定風險水準的前提下，當市場整體波動隨多空環境而變化時，基金的投資組合內容也為因應調整，無須費心去調整部位，便能自行維持風險承擔在原先設定的水準，即追求資產配置和資產成長之餘，也同時做好風險控管，可說是最省時、省力又具投資效益的退休金準備方式，長期有助降低平均投入成本。

台新投信強調，因應退休理財長期規畫，舉例來說，若看好台股、陸股、印度股市，投入單一市場股票基金，雖發揮平均成本效果相對顯著，但波動度同時較高，可改投入區域股票型基金、全球股票型基金、債券型基金、REITs基金。

台新投信分析，全球央行及政府寬鬆政策不變，在低利環境趨勢下，股票市場的增值效率較債市、不動產佳，退休族利用定期定額布局成長動能強勁的新興國家股票型基金，長期應可獲取不錯的投資收益。

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