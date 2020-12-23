執行長也驚訝 Airbnb連年虧損 掛牌竟飆漲

Airbnb延宕已久的IPO案，終於在12月10日上路，並在掛牌首日上演暴漲大驚奇。

只是Airbnb過去5年來連年虧損，又遭逢疫情嚴峻考驗，其未來的營運之路如何走得穩健？

「我從沒想過股價會來到這個數字⋯⋯。」Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky），在股票正式公開發行後，接受《彭博》電視專訪時，得知自家股價飆漲，他一度驚訝得說不出話來。

Airbnb每股公開發行價為68美元，募資金額為35億美元，僅僅上市第1天，股價就暴漲至144美元，漲幅高達112％，如今市值已達775億（截至12月14日）美元。

12月，向來是美股IPO（首度公開募股）淡季，然而今年淡季不淡，不僅有Airbnb這個今年最大的美股IPO壓軸登場，另一家全美最大外送平台業者DoorDash，也在本月掛牌上市。

Airbnb於2020年的IPO之路走得相當曲折，原先預計在4月掛牌，豈料遭逢疫情攪局，不僅業務大幅受到衝擊，也使得切斯基在5月宣布全球裁員25％，以降低營運成本，度過疫情黑暗期。在給員工的裁員信裡，切斯基也提到，自己並不曉得旅遊業何時會復甦。如今，不過半年之久，Airbnb的業務還在谷底掙扎，面對其股價暴漲現象，或許不僅切斯基感到訝異，就連資本市場都始料未及。

連年虧損 疫情下靠裁員止血

Airbnb成立於2008年，作為線上民宿出租平台，其商業模式就是媒合民宿出租方與住宿需求者，並在每筆成交訂單收取手續費作為收入來源。如今，在Airbnb平台上有超過400萬名房東，累計接待逾8.25億名遊客，業務遍及全球220個國家與地區。Airbnb也是少數在中國有業務的美國軟體公司，其2015年宣布進軍中國，並在2017年成立中國品牌「愛彼迎」。

攤開Airbnb的招股書，儘管已成立近13年，但至今仍年年虧損。若先看Airbnb過去5年的財務數據，2015年營收約為9.2億美元，到了2019年約為48億美元，成長4.2倍；然而，稅後淨損卻從近1.4億美元暴增至6.7億美元。

Airbnb儘管營收成長，但虧損的洞卻愈來愈大，關鍵就在於龐大的產品開發費用。2015年的產品開發費用僅約1億美元，但到2019年已達到9.8億美元，約占該年度營收的2成。若只看2018年到2019年，產品開發費用就增加近4億美元，根據招股書說明，其中有2.7億美元為人事成本。

這也難怪，Airbnb面對疫情的第一招，就是果斷裁員。2020年前3季，Airbnb的營收大幅縮水至25億美元，虧損近7億美元，已超過2019年全年的虧損數字。在2020年裁員1900名員工後，前3季產品開發費用勉強與2019年同期持平，若沒有裁員止血，虧損數字恐怕更為驚人。

聚焦Airbnb的2020年財務數字，第3季民宿預訂總額（Gross Booking Value，簡稱GBV，即平台民宿訂單的成交總額）已達80億美元，不僅從第2季32億美元的低谷回彈，該數字也接近2019年第4季疫情前水準的85億美元。如此表現，已比其他線上旅遊平台的同業表現更好。

旗下擁有Hotels.com與Trivago等線上旅遊平台的Expedia集團，在2020年第3季的GBV為86億美元，與2019年第4季的232億美元還落差相當一大截。

Airbnb的GBV能快速反彈，主要歸功於各國國內旅遊的快速復甦。在疫情之前，Airbnb平台上國內旅遊訂單每月成交筆數（Gross Nights and Experiences Booked）與國際旅遊相當，兩者均落在1300萬至2000萬筆之間。在2020年6月，疫情逐漸趨緩下，國內旅遊訂單成交筆數迅速回到疫情前水準，甚至在7月達到2140萬筆的新高。

谷歌壟斷搜尋 成最大競爭者

儘管Airbnb在疫情中站穩腳步的速度比同業快，但招股書裡卻沒有回答市場最想知道的答案：究竟Airbnb如何轉虧為盈？過去5年以來，Airbnb的營收成長率逐年下降，從2016年的80％，下降到2019年的32％，更直接在招股書裡表明：預期未來營收成長將會持續放緩。

預期營收成長速度變慢的主要因素有3：疫情發展、產業競爭加劇與監管趨嚴。根據管理顧問公司麥肯錫於10月中發布的報告表示，全球旅遊業產值若要回到疫情前水準，恐怕得等到2023年。換言之，Airbnb至少還得拖著疫情這個包袱往前走至少3年。

再者，Airbnb的競爭對手已經不止傳統飯店業者與線上旅遊平台，就連搜尋引擎巨擘谷歌也來勢洶洶。Airbnb在招股書裡，指控谷歌開發的旅遊與民宿出租廣告服務，與Airbnb業務重疊性高，若谷歌利用搜尋引擎的優勢，給予自家產品更高的流量曝光，降低Airbnb的搜尋排序，將變相墊高Airbnb的流量取得成本。

全球民宿監管嚴 陷收入困境

Airbnb面臨的最後一個風險，就是針對短租套房愈趨嚴格的監管。Airbnb的短租亂象時有所聞，輕則房客違規開派對，重則可能涉入性交易、謀殺等刑案。

2020年9月，就有22位歐洲城市的市長，包括荷蘭阿姆斯特丹、西班牙巴塞隆納與英國倫敦等知名旅遊城市，與歐盟委員會商討如何規範短租套房，規範內容如房東必須向市政府機關登記備查，或是限制套房出租天數的上限等，這些都將一定程度衝擊Airbnb未來的收入來源。

既然Airbnb距離獲利的路途仍相當漫長，市場何以給它如此高的評價？關鍵在於全球資本市場的資金氾濫。

2020年疫情席捲全球，讓多國經濟步入衰退，各國政府為了搶救經濟，不惜大力印鈔票，只是現在疫情的警報尚未完全解除，許多實體消費與投資仍無法進行，多數的資金都流向金融市場。

根據金融資訊服務業者路孚特（Refinitiv）的數據顯示，2020年全球非金融公司已從公開市場募得3.6兆美元，創下歷史新高。換言之，Airbnb未來股價能否站穩，除了得關注其營運表現外，很大一部分將取決於市場資金的流向。

回應瘋狂的資本市場，切斯基說道：「我想，很多買股票的人都曉得世界正籠罩在巨大的不確定之下⋯⋯，儘管無法預知未來，我們現在只能盡力做好能做的一切。」

DoorDash掛牌首日漲８成，恐曇花一現？

在12月9日，Airbnb上市前一天，另一家美國最大外送平台業者DoorDash也在掛牌第一天，股價就從發行價102美元飆升86％，達到189.5美元，如今市值達508億美元（截至12月14日）。

DoorDash創立於2013年，從2018年初只有17％的市占率，到2020年10月一舉拿下50％市占率，位居美國外送平台霸主。能在短時間內搶下如此高市占的原因，是因為DoorDash不惜砸錢在廣告與行銷費用。比較其2018年與2019年損益結構，營收僅成長２倍，但行銷費用卻暴增3.4倍。如此砸錢搶市占的手法，也使得其虧損進一步擴大為6.7億美元。

不如Airbnb受到疫情嚴重的打擊，DoorDash的外送業務在疫情下，反而逆勢成長。2020年前三季營收達19.2億美元，比2019年同期成長2.25倍，虧損也縮小至1.5億美元。

對於疫情下受惠與受害的兩家公司，資本市場同樣給予掌聲。只是美國市調公司New Constructs執行長崔納（David Trainer）警告：「外送平台完全沒有差異化，通通都只是在打價格戰，長期下來將壓縮業者獲利空間。」崔納並表示，未來若疫情趨緩，民眾可能減少使用外送平台，DoorDash的營收暴增恐成曇花一現。（朱晉輝）

文章來源：今周刊

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