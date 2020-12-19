搶到便宜美元放哪好？過來人推1招兩頭賺

新台幣升勢擋不住，市場預估明年匯價可望升破28元兌1美元大關，讓看到好價格的民眾掀起一波搶美元熱潮，就有網友苦惱要撿便宜美元趁未來高點再賣，還是直上美元保單好？過來人分享一招理財妙招，還可兩頭賺。

一名網友在臉書社團「存錢公社」發文詢問，現在買美元，到底要等匯率上漲時，再換回台幣好，還是美元投資型保單比較好，到底「哪一種比較好呢？」引起不少人熱心提供意見，做為一個參考依據。

多數人最推薦美元保單、美元計價基金、美股，就有過來人分享自己的理財方式，「加碼S&P 500，美元保單躉繳起來，雙賺」，也有人建議「短期當然等換匯，如果可以接受長期持有，那就是月配息保單」。

此外，還有人覺得買基金或美股也不錯，「買個S&P500或尖牙股ETF」、「買美股或買美元計價黃金」；不過，有網友好奇現在適合買美元嗎？有人認為，「匯率好就適合進場，可以分批看狀況」、「這個匯率美元買了抱著基本不會賠」，但也有人在等台幣繼續「升升升」。

以過往經驗來看，美元仍是新台幣以外的資產配置首選，不少人選擇美元保單來增加資產，有機會可以利差、匯差兩頭賺，不妨趁現在新台幣升值時，分批買進美元，以降低匯率波動，同時也別忘了定期檢視績效，長期下來才能更有效率的累積報酬。

（文／謝曉曦）

文章來源：好險網

延伸閱讀

新台幣衝高！要理財 專家推「這些」ETF

強復甦襲來！你的新台幣荷包能否強滾滾？

台幣猛飆！美元定存換回虧爆 網丟1招神解