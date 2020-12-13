新台幣衝高！要理財 專家推「這些」ETF

新台幣兌美元匯率4日一開盤就衝破28.5元的「彭淮南防線」，且在盤中一度衝上28.25元，創23年半以來盤中新高，最終收在28.521元。以今年新台幣兌美元漲逾5%的漲幅來說，若投資人美元部位投資獲利低於5%，就等於根本沒賺，對於想積極為美元部位避險的投資人來說，專家建議可以佈局歐元、日圓、瑞士法郎或英鎊ETF。

弱勢美元似乎已是市場共識，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，在拜登當選美國總統、葉倫擔任財政部長的環境下，預估美國政府不會刻意強調美元應該走弱或走強，將傾向讓市場決定，因為他們相信美元強弱是直接反應美國經濟好壞的指標。

羅瑋分析，美元後續還可能進一步下挫，尤其是在12月底，英國脫歐協議若有結果，英鎊、歐元有可能上揚，由於匯率猶如蹺蹺板，因此，推估美元在聖誕節之後，還可能再下跌。

對台灣投資人來說，手中除了有新台幣計價的投資商品，應該也有許多以美元計價的股市或債市商品，若美元持續走弱，可能影響獲利表現。舉例來說，如果投資人用100美元買了某一個投資工具，在新台幣兌美元匯率30元時，值新台幣3000元，但如果新台幣兌美元匯率剩下28元，將投資部位換回新台幣時，價值就剩2800元，獲利被匯率吃掉。

若想避免匯率損失，除了不要急著將資產換回新台幣這樣的消極作法，台北富邦銀行資深協理曠嶽慶建議，可以考慮透過ETF，為個人理財的美元部位管理匯率風險。

曠嶽慶以上述案例舉例說明：「如果投資人在用100美元買某一項投資工具的同時，再拿100美元去買歐元ETF，若歐元兌美元也升值2%，就可賺回因匯率出現的2%損失。」

除了歐元ETF以外，曠嶽慶分析同樣適合拿來為美元部位避險的貨幣ETF，還有日圓ETF、瑞士法郎ETF與英鎊ETF。若以今年到11月初的表現來看，在新台幣兌美元上漲逾5%的同時，歐元ETF、日圓ETF與瑞士法郎ETF分別上漲5.07%、4.62%以及6.6%，而儘管英鎊ETF在同期間小跌0.01%，但曠嶽慶解釋，主要是因為有脫歐的議題未塵埃落定，預估在有定案後，就能恢復表現。

學會為美元部位避險後，曠嶽慶也提醒投資人，不妨多留意弱勢美元下的投資機會，聚焦新興股市、新興債市與貴金屬。曠嶽慶指出，傳統上，只要美元走貶時，新興市場表現就會好，在新興市場中特別看好疫情控制較佳、有RCEP（區域全面經濟夥伴協定）加持，且人民較勤奮的新興亞洲。

此外，在美國不停舉債、印鈔票的環境下，美元價值就會降低，大家就會去尋求可以保值的工具，其中一個最熱門的選擇就是黃金，曠嶽慶分析：「美元儲備貨幣地位往下降，黃金價值就可能走高。」

不過，渣打銀行財富管理總處投資策略部主管劉家豪則建議投資人，不需要因美元匯率波動而過度憂心，他分析：「以金融資產收益的角度而言，投資收益有機會彌補匯兌損失，且中長期來說，匯率也會呈現周期性的反覆。」因此，劉家豪認為，投資人在做資產配置考量時，應該把焦點放在國家、產業、企業別的前景展望，這些才是影響投資總報酬更重要的因素。

劉家豪同時建議，手上已有美元，且著眼於中長期的投資人，可考慮續抱並提高美元計價資產（例如優質股票、企業債券）來活化美元部位；手上還沒有美元的投資人，也可以考慮趁著美元便宜時，累積美元資產，因為美元資產的報酬表現，很有機會彌補外匯風險，且美元資產在全球流動性佳、資訊較為透明，為投資組合中重要的一環。

文章來源：今周刊

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