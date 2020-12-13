2021資產該如何配置？一表掌握全球股匯債

「不分區域、全球的股票市場都將迎來一波強勁成長！」在展望2021年的全球策略報告中，投資銀行高盛為投資人定調了明年資產配置的核心原則：股優於債。

在「股優於債」格局下，高盛建議投資人應加碼「順景氣循環」（又稱週期型）股票，例如服務業或直接面向消費者的「週期性」產業，「因為這些產業已自低點反彈，但論及反彈程度，相較於整體製造業領先指標仍顯滯後，且疫苗的落地，將有望加速這些產業復甦。」

重點區域：新興市場、歐洲

焦點產業：金融、能源

從「區域布局」角度，高盛建議，以本益比衡量，考量未來「預期收益」成長，投資人可重點關注目前相對「便宜」的新興市場和歐洲，其中又可特別關注德國。至於產業選擇，高盛認為，歐洲可加碼銀行和能源類股，減碼食品及通訊等「防禦類」股，「銀行股因為復甦，明年有望支付股息；能源股則因原油需求增加，供給又相對受限，導致價格上漲。」

歐洲之外，在美國，高盛認為投資人可聚焦那些受惠「經濟正常化」和疫苗進展的「價值型」類股，以及涉及綠能的ESG、資訊科技、健康、工業與材料類股；在亞洲，高盛則建議可關注汽車與交通運輸等「順景氣循環」類股，在國家配置上，則建議加碼中國A股、H股以及韓股，同時也看好來年印度股市的發展。

投行摩根士丹利與高盛看好週期股的基調類似，然而大摩特別點出，綜觀過去美國復甦經驗，「小型股」表現多優於「大型股」，也因此在展望明年時，大摩建議加碼以小型股為主的「羅素2000」，並調降標普500的配置權重。

值得留意的是，大摩在看好澳洲股市的同時，也附帶了一句「減碼台股」。大摩解釋，若將台股與澳股放在一起比較，過去一年澳洲股市的漲幅足足落後了台股39％，大於過去20年平均的「兩個標準差」，非常罕見。

大摩觀察，澳洲股市的「股價淨值比」（P/B ratio）位處20年來低點，相較之下，台灣股市本益比已偏高；此外「台股與那斯達克連動的高相關性，以及（未來一年不排除）可能升溫的中美衝突風險，都讓我們對（台股）未來一年的估值更趨保守。」大摩補充。

債市：中國公債資本利得潛力大

匯市：亞洲高收益貨幣可加碼

瑞銀表示，明年將減碼美國投資等級債，並加碼中國政府債（CGB）。瑞銀解釋，因為中國政府公債收益率比美國公債高出約200個基點，且中國人行仍有降息空間，這意味中國公債的「資本利得潛力」更大。

展望2021年匯市，在普遍預期美元走弱的背景下，大摩相對看好挪威克朗、瑞典克朗、紐西蘭幣、澳幣和歐元明年的走勢，瑞銀則建議投資人可加大亞洲高收益貨幣，如印度盧比和印尼盾，以及新加坡幣的部位。

摩根大通認為，伴隨油價回升，除可順勢加碼能源類股外，亦可重點關注俄羅斯盧布、挪威克朗等石油出口大國貨幣的表現。

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文章來源：今周刊

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