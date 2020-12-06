2021年油市看漲 專家看好7檔受惠股

新冠疫情肆虐全球，造成油價崩盤，但近期已有谷底回升的跡象。專家認為，預期疫情將受控制，加上景氣好轉，現在起到明年的油價，將呈現逐季上升的態勢，現階段可布局相關受惠股。

11月起全球金融市場熱鬧非凡，而上半年備受壓抑的原油價格也擺脫陰霾、連續上漲，但對照歐美愈趨嚴重的疫情，這波漲勢是反彈還是回升呢？

第一金投顧董事長陳奕光回顧3月疫情爆發時，油價重挫的兩個主因：首先，當時各國採取極端的封城措施，全球多數經濟活動被迫暫停，導致原油需求銳減。據統計，當時原油需求從正常時期每日將近1億桶，4、5月封城時僅7千萬桶左右，短短兩個月就降了3成。

更糟的是，當時俄羅斯決定不再配合石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產後，沙烏地阿拉伯居然跟進，產油國「增產搶市占」策略，導致需求大減的同時，供給卻增加，使得油價急速崩跌，芝加哥商品交易所（CME）期貨價格還一度出現負值，令人怵目驚心。

疫苗問世、OPEC+減產 利多匯聚 激勵油價

時至今日，雖然疫情依然嚴峻，油價卻不跌反漲。陳奕光表示，主要在於疫情對景氣的衝擊已遠不如年初，例如美國10月採購經理人指數（PMI）已達59.3、歐元區54.8、中國53.6，全球三大經濟體PMI重返50以上的擴張區間，而疫苗效果不錯，也有助於減緩疫情。

此外，依據截稿前的訊息，OPEC+可能將目前每日減產770萬桶的政策，延長到明年第一季，以因應近期疫情的嚴重，陳奕光表示，這將對油價有一定的激勵作用。

陳奕光並指出，上半年各國大開印鈔機，市場資金氾濫、美元走弱，加上景氣回升，預期通膨也將升溫，而通膨對原物料價格走勢為正相關，也成為助漲油價的因素。在利多齊聚下，布蘭特（Brent）原油期貨價格從11月初起連續大漲，目前已回到3月封城前的水準。

這波漲勢能夠延續到明年嗎？陳奕光持肯定的態度。首先，根據多家研究機構預測，由於疫情引發的新經濟運作模式已經逐漸成形，且全球貨幣寬鬆政策延續，加上今年基期偏低，預期2021年全球經濟將有強勁成長。

經濟表現良好，勢必帶動原油需求回升，根據美國能源資訊管理局（EIA）最新報告，預估2021年原油需求量將由目前的每日9291萬桶提升到9880萬桶；供給則會小幅增加到9838萬桶，需求略大於供給。此外，美國頁岩油產能在這次疫情中受創很重，加上美國總統當選人拜登（Biden）承諾將停止發放聯邦土地和水域的鑽井許可，預期頁岩油產量不至於再增加，有助於原油供需平衡。

綜合以上看法，陳奕光表示，預期2021年油價將逐季走高，關鍵在於OPEC+減產進度，若OPEC+於12月2日的決議真如前述、延後明年初的增產計畫，油價可望提早走揚（情境一）；反之，若決議自明年1月起每日增產近200萬桶、使每日減產額度降至580萬桶，那油價在第一季將稍受壓抑，第二季才會啟動漲勢（情境二）。

PVC價格看漲 ABS、PS需求強勁

明年油市偏多看待，該如何投資呢？陳奕光表示，除了原油ETF之外，油價上漲對上游煉油廠、輕裂廠業者有利，例如台塑化（6505）。不過他提醒，明年中國的煉油化工一體廠的新產能仍處於高峰、供給充足，使得產品利差難以擴大，台塑化仍有不小的競爭壓力。

也因為上游利差不大，陳奕光預估2021年塑化產業仍將延續今年「上瘦下肥」的格局，他較看好的中下游產品是PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯腈丁二烯苯乙烯）與PS（聚苯乙烯）。附表中的受惠個股、尤其是產品占營收比重較高的二線塑化股，值得逢低布局。

在PVC方面，由於中國的145規畫中，官方不但要全面淘汰高耗能、高汙染的電石生產法，還要關閉年產20萬噸以下的工廠。而中國以電石法生產PVC的比重高達8成，對供給影響頗大，帶動價格上揚。

至於ABS與PS，今年因為新產能較少，加上終端產品如家電、包材等需求強勁，ABS利差一度創下每噸850美元的歷史新高，PS利差也曾達到500美元。預期明年這些利多仍將延續，加上中國車市回溫，勢必帶動新一波對ABS的需求，因此明年依然看好。

文章來源：今周刊

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