一表掌握18檔「拜登概念股」 引領多頭可期

拜登勝選，美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯；加上分治的國會，使得加稅、科技股分拆的威脅降低，台股指數可望走出盤局，朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市，統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清，不約而同下了這樣的註解。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也分析，即使短期內選舉結果仍可能有爭議，但在參、眾議院屬兩陣營分治的情況下，市場已不再擔心極端政策如加稅、中美貿易戰擴大等，有助於市場行情由觀望轉趨多頭操作。

多頭格局，這是幾位台股名家對選後盤勢的基本共識。不過，進一步拆解投資方向時，一項專屬台股的負面因素，投資人或許須先放在心上。宏遠投顧副總經理陳國清提醒，隨著拜登當選，多數分析認為美中之間的對抗將有喘息機會，然而，當對抗態勢趨緩，也就代表「中國去美化」受惠股過往的漲升條件，恐有重新評估的必要了。

風險：中國去美化概念股恐修正 機會：台積電大聯盟、綠能長線看好

陳國清舉例，之前被市場認定的「華為轉單受惠股」，在拜登當選後，市場對相關個股的「業績期望值」或許就有開始向下修正的可能。

類似的討論，確實已成為台股在「拜登時代」的第一個重要話題。永誠投顧投資總監陳威良則認為，拜登實際執政後的中美關係路線雖仍待觀察確認，但預料短期內不至於有太明顯變化，尤其G2兩國的科技角力、智財權制裁等不太可能放鬆。換言之，台股的「中國去美化」題材應能延續。

趨勢成長股達人艾致富分析，不只美國可能持續壓制中國，中國本身也已意識到關鍵產業過度依靠歐美、處處受箝制的危機，因此「去美化」引發的轉單效益可望持續。但他建議投資人必須特別觀察，若拜登在打壓中國的力度上較川普政府「圓融」，造成轉單效應急迫性趨緩，那麼，即使趨勢不變，仍可能造成市場資金挪移。

談完風險，接下來就看到機會。多數達人目前從3方面下手，一是拜登強力表態支持的綠能相關產業；另外，則是著眼於川普下台之後的「全球貿易活動恢復」動能；至於第3個層面，是從「美中科技戰趨緩」的可能性下手。

在綠能產業方面，陳威良直言，拜登當選後的受惠股，大致上主要聚焦在太陽能、風電、儲能等再生能源股。此族群除了拜登力推之外，還受惠於中國十四五規畫，以及台灣2025年要達到再生能源發電占比20％的目標等國家級政策，主要看好個股包括元晶、安集、世紀鋼、華城等。

艾致富除了看好替代性能源的相關個股如碩禾外，拜登選前支持打造電動車基礎設施，加速電動車普及，將有利特斯拉，相關供應鏈包括同致、麗清也可持續留意。

「其實，無論誰當美國總統，都無法改變產業趨勢的成形。」產業隊長張捷如此表示。他所謂「無法改變的產業趨勢」，其中之一就是新能源，包括ESG（環境、社會及公司治理）浪潮愈滾愈強、全球再生能源倡議組織「RE100」愈搞愈大，都是無法抵擋的推動力量，也對相關供應鏈有愈趨嚴格的要求，因此，他持續看好包括上緯投控、中興電等個股，並預估中興電若明年EPS（每股稅後盈餘）順利達到市場預估的4元水準，未來股價可望挑戰80元。

不過，陳國清提醒，綠能相關族群中的太陽能，因政府能源政策主導及看好拜登當選，近期股價多數已大漲，宜提防股價大幅跑在基本面之前的風險。相較之下，他認為籌碼乾淨且獲利大幅成長的部分傳產股，反而浮現投資價值，這部分，就回到拜登當選後的第2個選股軸線，也就是預期全球貿易重啟所帶動的經濟成長、貿易活動轉強效應。

他表示，隨著美中貿易戰減緩，基本上，全球經濟成長率可望增加，對貨櫃航運需求量也會增加，尤其貨櫃航運業目前的本益比及股價基期都偏低，今年獲利佳、又有高配息的高殖利率保護，可望延續多頭走勢。以此來看，包括運價維持高檔、預估第3季財報亮麗的長榮、陽明、萬海等或可留意，其他像是網通、水泥等族群，分別是新、舊型態基礎建設的要角，隨經濟活動轉強，也有受惠機會。

至於「中美科技戰趨緩」的投資機會，第1個思考方向是原本的「華為禁令受害股」，如IC設計股立積、世芯—KY等近期股價都已轉強，可進一步觀察「禁令解除封印」的題材發酵可能性。此外，華為禁令一度讓市場為台積電捏冷汗，雖然台積電停止對華為出貨高階產品後，產能立刻被其他業者的訂單補上，但這也代表，若市場對禁令解除有期待，台積電將「旺上加旺」，因此「台積電大聯盟」仍有好戲可期。

張捷頗看好「台積電大聯盟」後市，除了台積電旗下轉投資3D感測光學元件封裝測試代工廠精材，他也點名中小型半導體設備商友威科，該公司已因乾式蝕刻設備順利打入台積電供應鏈，同時也具備蘋果供應鏈概念，獲利成長值得期待。

艾致富認為，在半導體方面，中國較欠缺的重點在最上游、技術較高的IC設計、IP、晶圓代工等，中國對相關產業的長遠規畫，必然朝盡可能自給自足的方向前行，但中短期台廠仍有機會受益轉單效應，如晶心科、原相、世芯—KY等相關概念股可留意。

另外，他也看好5G產業，尤其歐美國家目前幾乎一致認為中國設備極可能造成國安威脅，故台廠將有機會受惠轉單效應，安控廠商可留意欣普羅等。

操作：四指標看盤整盤何時突破 建議：年底前宜慎選持股

至於後市多空追蹤依據，陳威良建議，投資人可以大盤的季線支撐、外資台指期多單是否大於3萬口，且外資的元大台灣50反一持股是否大減，與台積電跟隨ADR（美國存託憑證）突破歷史新高與否，作為「向上突破盤整盤」的觀察指標。

但要特別留意的是，今年疫情爆發後，從3月落底到7月創歷史新高，完成V型反轉的大行情，大戶與法人已陸續提早實現獲利，守住戰果，所以除非有重大利多，否則年底前大戶與法人再回頭大幅加碼的可能性低。

也因此，隨著時序進入年底，建議散戶不需要在此時增加持股比重，可就原先操作部位，積極調整換股，鎖定第3季財報佳以及明年展望樂觀的個股布局。

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文章來源：今周刊

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