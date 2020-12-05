早領會被扣%數！勞保年金減給比例1表掌握

勞保的老年年金是勞工們退休後賴以支撐經濟的來源之一，但可不是想領就能領，要是想提前開始請領老年年金給付，可是會被扣％數的！最慘還會被打八折。所以想要退休的勞工們，一定要好好留意可請領年齡，再依照自己的經濟情況去斟酌考慮是否提早請領年金給付；不想被限縮退休選擇，及早開始自己準備退休基金也是個好方法。

勞保的老年年金原本是年滿60歲、勞保年資合計滿15年就可以開始請領，但從98年勞保年金施行日開始後10年，請領年齡逐步提高，民國107年提高1歲（為61歲），其後每2年提高1歲，至退休年齡在65歲為止（即民國115年）。

在尚未達法定退休年齡，想要提前退休的話，老年年金設有「減給」規定，當勞工的保險年資合計滿15年，但未達老年年金給付請領年齡、提前請領的人，以5年為限，每提前1年按給付金額減給4％，最多提前5年減給20%。

另一方面，若是想要延後退休，就有「展延」老年年金的規定，每延後1年按給付金額增給4％，最多增給20％。要注意的是，提前和延後請領年金的勞工，減給和增給比例不會再變更。

勞保老年年金請領年齡與減增給比例表。（圖／勞保局）

除了一般勞工得照法定退休年齡之外，若是從事具有危險、堅強體力等特殊性質工作的勞工，合計滿15年、年滿55歲，並辦理離職退保者，不適用請領年齡逐步提高與展延及減給的規定。

除此之外，若是勞工的勞保年資未滿15年，但合併國民年金保險的年資之後有達到15年，在年滿65歲時，也可以選擇請領勞保老年年金給付。

法定退休年齡年年向後，為了維持勞保基金永續發展，政府還可能下砍所得替代率，也就是可以請領的錢會再變少，廣大勞工們想要維持退休生活品質，只靠老年年金是不夠的！雖然還有6%勞退可以在65歲之後開始請領，但依照統計，如果不增加自提，其實在未來領取到的勞退金也是有限。

老年退休生活千萬別只靠老年年金+勞退金，從青壯年開始就自己做好退休準備很重要！除了可以增加勞退自提比例之外，也可以用保單來做退休規劃，保單具有穩定、保障等優勢，幫助穩健地累積資產，是很好的退休準備工具。

（文／李瑞瑾）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞保年改卡關！ 許銘春：年補千億才夠續命

多繳、少領、晚退？7點破解勞保年改謠言！

勞保給付怎麼領有訣竅！看懂9大問題領更多

勞保年金領了不能更改給付方式？這1招搶救