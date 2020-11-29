美禁令鬆綁誰受益？看10檔「華為概念股」

在高通宣布可以供應華為4G晶片後，華為概念股似乎活了過來。投資人此刻正關注，在華為禁令慢慢放寬的背後，哪些廠商真正能受益？

近2年，華為頻頻遭到美國總統川普的打壓，是美中貿易戰以來，遭到制裁受創最嚴重的中國高科技公司。華為禁令限制，從去年5月美國公布的企業出口管制實體清單開始，到今年9月，只要使用美國技術與晶片的國外供應商都禁止出貨給華為，這對華為來說，都是拳拳到肉，傷害可謂不輕。

即使在9月15日華為禁令生效大限之前，華為已經大量向供應商拉貨，囤積了不少存貨。但是展望明年，需求逐漸復甦的情形下，華為可能還需要更多的電子零組件。

然而，這情況在11月初，美國民主黨拜登確定擊敗川普，贏得美國總統大位之後，迎來了轉機。美國開始放寬部分廠商可以出貨給華為，雖然目前得以出貨的項目只限於4G手機晶片，但逐漸放寬的限制令，不只對華為起了激勵作用，相關供應鏈也跟著吃香喝辣。

解禁拉貨效應 4G供應鏈率先受惠

從目前手機的銷售分布來看，根據市場研究機構Strategy Analytics報告，今年預估全球手機銷量達12.6億支，5G手機占總出貨量約15％；並預估明年5G手機銷量將大幅成長至6億支，約占總量的4成。換言之，4G手機在全球仍占有超過6成的出貨量。

因此，在高通宣布可以出貨給華為後，至少能短暫解救華為明年上億支4G手機晶片的需求量。不過，在華為的供應鏈中，產製5G基地台、手機的供應商還是無法吃到美國解禁的甜美果實，反而是上一代的4G供應鏈產品，才會是這次有機會收到失而復得訂單的企業。

約有兩成營收來自華為的射頻元件廠立積（4968），第三季受惠於華為提前拉貨，單季營收46.84億元，年增成長1倍，獲利更是成長超過2倍。不過，這樣的好表現，股價早已經在8月先行反映。這次若可以再度恢復供貨給華為，則有機會延續股價成長的動能，而不用費心填補流失華為訂單的空窗期。

至於砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）的產品，主要應用在手機的功率放大器，目前三大主要客群產品分布在4G、5G與WiFi 6領域，一旦需求回溫，晶片中游的宏捷科也可能率先受惠。

出售榮耀反封鎖 加持台廠業績回春

除了4G手機晶片放寬的利多外，華為也在11月底宣布切割旗下平價手機品牌「榮耀」，百分之百賣給深圳市智信新信息技術公司，反封鎖的意圖明顯，在市場引起一陣波瀾。

由於榮耀去年銷售超過7千萬支手機，約占華為手機出貨量的4分之1。對華為來說，這次賣掉榮耀，可以視為是斷尾求生的策略，不僅可以暫時擺脫美國晶片的封鎖外，甚至還可以出貨5G手機。除了能讓榮耀品牌得以繼續生存下去，對業績受到華為手機銷售下滑衝擊的供應商，更是一大利多。

首先可留意的是大立光（3008），去年供貨給華為，占大立光近2成營收，是大立光的第二大客戶。今年則因無法出貨手機鏡頭給華為，大立光前三季營收年減4％、獲利更衰退超過1成，股價最低也曾跌破3千元大關，大跌至2945元，是今年行情一路走升以來，少數下跌的電子權值股。

不過在榮耀宣布賣出後，對大立光來說，若有機會出貨給榮耀，將可能成為緩解大立光今年獲利表現不佳的解方。

至於聯發科（2454）雖然已因利多消息搶先反映在股價上，但今年聯發科的法說會上提到，未來主力會放在5G晶片，4G晶片的產能不多，即使可以出貨給華為或榮耀，短期內聯發科有多少產能，或許還是未定之數。

除了4G產能的疑慮之外，兆豐投顧董事長李秀利認為，供應商還是會諮詢美國政府，應該不敢貿然供貨給榮耀。尤其是榮耀母公司的背後，還有濃濃的中國國營黨政色彩，更容易牽動到供應商的政治敏感神經。

除了政治面的因素外，凱基投顧董事長朱晏民指出，榮耀手機出貨可能以海外市場為主，不過由於榮耀無法取得GMS（Google Mobile Services）認證，也就是說，榮耀的手機無法使用安卓（Android）作業系統與應用程式，對於想開展海外市場的榮耀而言，還有不少市場接受度的考驗。

朱晏民分析，目前電子產業的基本面確實不錯，一旦有任何利多消息就會馬上反映在股價上。不過，從基本面帶來的效益來看，短時間內還不一定可以迅速發酵，若沒有打算長線布局，建議投資人不要因為題材就一頭熱進場搶短。

文章來源：今周刊

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