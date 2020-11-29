外資喊台股指數上看15,500！喊買這五檔個股

台股在突破歷史高點12682點後仍一路驚驚漲，近日在美股拉抬下更步步進逼萬四關卡，不過，台股指數的漲勢似乎不會就此止步，今（25）日里昂證券出具最新報告高喊在三大動能的拉升下，台股指數可望上攻15,500點。

儘管近期因為台灣沒有加入區域綜合經濟夥伴關係（RCEP）因此市場出現雜音，但里昂證券卻認為雜音終究只是雜音，在三大動能驅動下，台股大約還有12%的上漲空間。

台股目前已經來到歷史高點且估值已高，從基本面來看，好似已經走到頂點，但里昂證卻認為有三大動能撐腰，分別是：公司獲利搶眼的表現、疫情後消費者信心回溫，以及低利率環境。

里昂證分析，新冠肺炎疫情對台灣企業獲利來說，要說是詛咒（curse），其實更像是祝福（blessing），尤其是科技產業，因為疫情期間市場對科技產品的需求較預期高，反而提供企業獲利增溫的環境，這是支撐指數表現的一大因素。

此外，在2019年僅佔大盤比重約32%的半導體產業，現在不但有長線成長題材可期，對台股的權重佔比也提升到40%，且這些公司獲利可望持續成長，投資人將給予這些企業的股票更高的評價，升評後個股股價上升也將帶動指數走揚。

最後就是低利環境，因為全球央行大印鈔，預期資產的價格將持續上漲，包括房地產與股市價格都將持續走升。

看好台股上看15500點，里昂證喊買台股五雄

整體來說，里昂證對台股持樂觀態度，不過也特別提到，後疫情時代將看到產業表現輪動，建議避開「疫情受惠股」，並多留意經濟重啟後可望受惠的廠商。里昂證最看好的公司具有長線獲利能見度高、擁長線成長動能，或位在上升趨勢產業的個股，包括：台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、智伸科（4551），以及寶雅（5904）。

在被里昂證點名的個股中，以智伸科於盤中一度出現逾4%的漲幅表現最好。

而在台灣被RCEP排除在外的窘境，讓部分投資人擔憂台灣企業會不會因此競爭力下降或被邊緣化，但里昂證不這樣認為，並解釋原因大概有三個。首先，因為大多數台灣出口到東協國家的產品本來就享有關稅豁免的優惠；第二，台灣因為長期都被國際組織排除在外，企業界早已搶先布局，將最後的組裝生產線放在其它國家，其中有許多國家都是RCEP成員國。

最後，如果以信心面來看，可能會對紡織、塑化、工具機這些產業的影響較大，因為他們對關稅比較敏感，但里昂證分析，台灣這些產業仰賴東協出口的比例其實已經逐年走降，不需要太擔心。

文章來源：今周刊

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