拒當下流老人 從小資到屆退 1文掌握退休規劃

健保基金財務吃緊，連續四年靠安全準備金填補短絀，安全準備金明年將低於安全水位，健保會27日討論明年保費是否調漲，不論這次漲幅為何，可預期未來費用將逐年提高、補助的服務將通盤檢討、部分給付項目可能縮減或提高支付條件。

醫療支出無法完全仰賴國家，近期又頻傳國民年金基金、與勞工退休基金同樣有財務危機，顯見生活不能全賴國家的社會保險。民眾未來退休生活品質該如何保障？若趁年輕時提前佈局，又該如何規劃高CP值的保單？

永達保經籌備處經理陳宗玉表示，規劃保險的關鍵就是「風險轉嫁」，保險時應先思考自己哪些無法承擔的風險，並以最少的錢買到最大的保障，如死亡、意外殘廢或失能失智等，避免因醫療費用高昂，影響自身收入與家庭經濟收入的情形。

避免風險後，進一步就是要避免退休生活「付不起醫療」、成下流老人的窘境。陳宗玉說，健保制度長期收支不平衡，健保給付項目可預期的是，只能提供基礎的醫療服務；此外，推陳出新的治療方式或新藥不斷創新，會發現目前退休生活規劃的保障難以順應科技進步，退休生活資金準備十分重要，保單規劃「關鍵是理財又兼具有多重功能保障」。

儘早補足財務缺口 才不致於有財務焦慮感

陳宗玉分享心法，每個年齡層都應開始規劃退休，部署短、中、長期資金需求，並要將時間軸概念納入，越早保、越能享受時間帶來的複利，對的保單類型，能兼具財務風險轉嫁、更能保障家庭經濟責任，趁年輕及早部署退休、不同年齡層不同風險規劃。

年輕單身小資族：先買基礎保障、避免風險

陳宗玉建議，比較沒有財務基礎的年輕族群，可先避開還本型保險，以定期壽險，失能與醫療險入門，「先買保障再累積資產」。陳宗玉說明，每個族群都需要轉嫁風險，醫療與失能是基本門檻，而定期壽險最便宜，若發生意外、走較早，可避免家庭經濟因突如其來的大筆支出陷入困境。

中年上班族：風險分散、安家照顧與退休養老

陳宗玉指出，中壯年大多為家庭主要經濟來源，面對不可預知的未來，最應避免家庭因大筆醫療收支、或「一人倒、全家倒」的狀況，建議先考慮失能照顧、重大傷病與安家照顧來安排，可以低保費、高保障的壽險搭配醫療附約，也可考慮提高意外險保額補足風險缺口。

陳宗玉強調，要以低保費買到高保障，多餘的資金好好支配或投資，才能存下一筆「醫療準備金」、彈性規劃退休生活費。近年「存退休本」的理財風潮下，保險公司有「年金型」的新型產品，可在年輕時將手頭多餘資金「強迫儲蓄」，退休時除了自提退休金外，還有延續性的被動收入直到人生終點，能財富自由、不看人臉色度日。

退休族群：避免成為家庭負擔、退休安養

進入人生退休期，對家庭與子女的責任慢慢減輕，應避免成為子女負擔，更要因應身體可能出現的狀況自備醫療準備金，如失能扶助、長期照顧、重大疾病與終身醫療等，都是選項。

陳宗玉也提醒，退休族群除關注自身健康、醫療費用外，也要重視「傳承」問題，也應注意要將保單關係人做對的安排，才不至於未來身故後，子女因稅去財。

醫療相關險 避免以巴氏量表作為理賠門檻

保險雖視個人需求規劃有細部差異，整體來看醫療險與失能險還是基礎保護。陳宗玉提醒，民眾購買醫療相關保險時，不論是實支實付、定額給付類型，應注意保單盡量不要以巴氏量表作為理賠門檻，以巴氏量表作為理賠門檻的設計規劃，通常身體失能狀況很嚴重才有理賠機制，較容易產生理賠問題，較容易發生不予理賠的情況；若為「殘扶失能險」，理賠門檻較低，保障反而較完整。

另外，民眾在在選購癌症險時，要注意條款有無包含併發症及安寧病房給付，建議防癌險搭配「重大傷病與防癌險」，讓保障更完整。

（蕭婷方）

文章來源：今周刊

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