利變型終身壽險 提供彈性醫療資金

退休金準備的規劃各家建議紛云，但莫不以「現金為王」來總結，因此也衍生出到底需準備多少退休金才足夠享受具品質退休人生的議題。隨著年紀增長身體衰老，小病治療、大病住院也是退休生活定然發生的「日常」，專家提醒不要過度依賴健保，而忽略退休生活金的準備，在規劃退休時一定要將醫療費用考慮在內。

AIA友邦人壽指出會對未來退休生活產生嚴重影響的問題包括，未來健保只提供基礎的醫療服務。我國健保收入與支出在2017年間出現死亡交叉，後續健保支出持續大於收入，2020年的支出約6,952億元，而收入僅6,276億元，估計往後健保支出大於收入之落差只會愈來愈大，勢必要調漲保費。未來健保或許只能提供基礎的醫療服務，無法提供最頂級的醫藥服務。前衛生署署長葉金川甚至指出，民眾如果想要享受最頂級的醫藥服務，就要靠私人保險與儲蓄來負擔。

保險的規劃是為了應付未來可能發生的風險，而多數民眾是用購買當下的需求來購買健康保險商品，但未必足以應付未來醫療支出；且可以預見未來健保自付醫療費用可能提高，若等到退休年紀才想規劃健康保險，恐因體況惡化或年齡增加遭拒保、或須適用較高之保險費率等問題而規劃健康保險變得較為困難，即可能發生未來生病住院時，需要一筆資金來填補家庭收入減少或支出疾病治療費用，民眾即使已投保各種健康保險，但醫療保障仍可能無法滿足未來需求。

另外，隨著醫療科技的進步，各項推陳出新的治療方式或新藥也顛覆了許多傳統疾病治療方式；另外，預防醫學、線上醫療、以及運用AI的精準醫療不斷創新，長命百歲已不再是癡心妄想。當人可以愈活愈長，會發現目前為退休生活所規畫的醫療健康險保障，勢必無法順應醫療科技的進步。

許多疾病不一定會住院住很久，但「出院後」若想進行持續性治療、跨專科領域的諮詢、嘗試新興的醫療科技或新藥等，這些都需要不低的費用，也多少會對自己或家人造成經濟壓力，而這些出院後的風險，是住院醫療險保障不到的。

面對未來退休問題，AIA友邦人壽總經理侯文成表示，健保制度長期收支不平衡，恐造成「付不起的醫療未來」之隱憂。一個能於退休前協助累積資產、當生病住院後能提供彈性資金的壽險商品可成為解方，目前市面上一些利率變動型終身壽險可滿足這些需求。

超「錢」部署 贏在退休起跑點

根據內政部統計處的資料顯示，2019年國人的平均壽命來到80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高；長期而言，國人平均壽命呈現上升趨勢。台灣已於2018年正式步入高齡社會，預估2026年將成為超高齡社會。英國保誠人壽建議民眾面對退休要及早準備，善用保險工具轉嫁長壽風險，讓自己超「錢」部署，贏在退休起跑點。

根據國家發展委員會的資料，2019年台灣的生育率只有1.05人，在亞洲主要國家中僅高於韓國的0.92人，少子化情形相當嚴重。保誠人壽表示，在高齡化和少子化的雙重夾擊下，台灣從1991年為10.3個年輕人扶養一個老人，到2018年僅剩五個年輕人扶養一個老人，預估2060年不到兩個年輕人就要養一個老人，未來年輕人的負擔將越來越重，引發的扶養比問題也成為社會隱憂。

面對退休金準備，最重要的不外乎「及早開始、持之以恆」，但許多人可能會不知道要從何著手。政治大學風險管理與保險學系教授彭金隆表示，退休金準備有三大來源，第一為政府退休金制度，第二為職業退休金，雇主與受雇者相對提撥，第三為個人自行儲蓄。若民眾要開始做退休規劃，建議第一步先了解自己的退休需求，第二步估算自己總共需要準備多少退休金，第三步了解自己可以從政府與雇主提撥的退休帳戶中領到多少退休金，第四步了解自己退休金不足的缺口，第五步有計畫的理財以彌補退休金缺口。

英國保誠人壽指出，若政府或雇主提供的退休金不足以滿足個人的退休生活，個人退休準備就更不可忽視，應及早規劃並善用市場上的優質退休金融商品，如分紅保險、年金保險與長期照顧保險來彌補退休保障缺口。

英國保誠人壽通路長孟子文表示，善用保險是應對長壽風險的絕佳工具。藉由創造穩定現金流，轉移長壽風險給保險公司，保障退休後的生活費來源。以分紅保單為例，「分紅保單」兼具「分擔風險、紅利共享」兩大優勢，保戶除了擁有壽險保障外，還可以透過保險公司的專業投資策略與精選投資組合，參與公司的經營成果，從中獲得紅利分配，為自己的退休生活做好最安心的準備。

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