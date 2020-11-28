低利率環境理財難…網推1招兼顧投資和保障

在低利率環境下，當定存和儲蓄型保單利率優勢不再時，投資型保單成為熱門話題。因此，讓一名網友不禁好奇，以「對投資型保險的接受度如何？」為題在存錢公社PO文詢問大家意見，貼文一出，引發網友正反兩極的看法。

有一派認為可以買投資型保險，認為年金型、月配息都不錯，一名過來人分享自身故事，「月配息五年多就領超過本金了，十年已經有三個本金了」，也有人覺得「買的是它的機制（例如身故保本、家庭責任需要拉高保障），如果需要以上機制，然後又是做長期投資，是可以參考」，但要注意的是「要有一筆閒置的資金」。

另一派則認為最好的方式是「投資歸投資，保險歸保險」，有網友覺得「投資型保險它主推的還是保險而不是投資，畢竟投資絕對不保證」、「投資就是有風險，是沒保本，風險是要自擔」，另也有網友分析，許多人對投資型保單的印象是「可以兼顧投資和壽險保障」，但實際上，繳了幾十萬的保費，只有一部份是拿去做投資，因此容易造成「預期報酬」與「實際績效」產生非常大的落差。

所謂的投資型保單，是結合保險與投資兩種功能的商品，保戶所繳交的保費中，除了有一部分會用來支應保險保障外，另一部分則會依照事先約定的投資方式、比重進行投資，但要留意的是「盈虧自負」；觀察市面上的投資型保單，又以月月配息的類全委投資型保單最受青睞，不少人透過該商品來達到財務規劃的目標。

整體來看，大家在理財規劃上，應根據自己的需求、風險承受能力等，來選擇適合自己的投資工具，金管會過去也曾提醒，投資型保單的種類及費用結構有多種型態，且投資相關風險是由保戶承擔，建議在投保之前，應審慎評估各商品的風險，確認是否符合自身投保需求，以避免爭議。

（文／謝曉曦）

文章來源：好險網

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