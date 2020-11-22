美大選落幕、疫苗有解 台股後續應留意這些

近期全球股市聯袂大漲，台股也突破3個月的盤整區，持續創高，且從多個中長線技術指標來看，短期內並無反轉向下疑慮。建議回檔時選擇未來具成長性的科技股、偏多操作。

台股在12144低點至13031高點間高檔箱型震盪3個多月，終於在美總統大選底定，不確定變數消除，費半指數頻創新高點及輝瑞疫苖傳出好消息激勵下，台積電領軍及金控股、塑化等傳產龍頭股輪漲向上突破13031高點。而大盤20日線和季線形成黃金交叉助漲，周RSI（相對強弱指標）及9周KD值轉折交叉向上，9周KD值向上開口放大，中期走勢明顯轉強，9月KD值連續第2個月攀升至80以上鈍化，中長多力道進一步強化。

大盤曾在9月底及10月底兩度跌破季線，20日線也曾向下短暫跌落季線，季線也曾緩降3日，但都很快彈回季線上，20日線和季線始終未形成死亡交叉的中空架構，表示中期只是調整而非轉空。

指數突破13031高點向上後，20日線和季線再度形成多頭排列且兩者開口放大，周RSI及9周KD值交叉向上，周DMI（趨向指標）的+DI拉回未跌落-DI，又轉折向上，周成交量擴至1.125兆元，6周均量止跌回升，6周均線和均量同步上升，周指標強勢加上價量俱揚，表示中期向上力道明顯轉強，大盤有更高目標價可期。

半年線在8月向上突破年線後，半年線、年線、2年線、5年線及10年線呈現多頭排列，月RSI、月MACD值和9月KD值持續向上。

9月KD值已上升至80以上達2個月，依強勢慣性而言，除非有重大突發性利空衝擊（如今年元月時的9月KD值高檔鈍化，但受新冠肺炎疫情影響反轉大跌），大盤不是上漲較強勢，就是漲勢可延續較長時間，但月DMI指數仍為盤整訊號，大盤應以箱型震盪、區間上移趨堅可能性大。

不過中長期和長期均線能形成多頭排列格局，意味累積漲幅不小，加上台股過去月成交量如大增至4.5兆元以上，後續高點通常不多，且隨後都出現反轉大跌走勢（如1997年亞洲金融風暴的10256高點、2000年網路泡沫的10393高點及2007年金融海嘯的9859高點），但這除了是否有大利空衝擊外，還需要觀察指數和年線正乖離率及12月RSI的高值來判斷。

居高思危：年線正乖離率無反轉警訊

前述三個高點至少都達到年線正乖離率25％以上或12月RSI上升至80附近的一個條件，10393高點則達到兩個條件，接著都出現漲多大幅拉回修正走勢。

大盤7月創13031高點，月成交量出現5.32兆元歷史天量，短期突破13031點，再創新高點後，過去歷史是否重演，從年線正乖離率和12月RSI數值來看，馬上反轉向下機率不大；就以2000年網路泡沫和今年由FAANG股領軍的大漲行情相較，2000年的.com（網路公司）是沒有獲利的，聯準會也開始升息，終結了泡沫行情，但現在的FAANG股是有龐大現金流和實質獲利支撐的，聯準會至2023年都不會升息，行情尚無反轉向下疑慮。

目前指數和年線正乖離率約12.46％，12月RSI上升至68.49，都尚未達過去中長期漲多反轉的極端值，加上大盤曾箱型震盪換手達3個多月，消化不少獲利賣壓，減緩漲多反轉壓力；而美國總統大選底定，參眾議院仍分屬兩陣營的情形下，加稅及美中貿易戰擴大等極端政策機率降低，而疫苗可望在年底前問世，亦將減緩目前歐美爆發的二次疫情，有利經濟復甦好轉。

即使疫苖問世後，經濟應該不會馬上明顯好轉，聯準會及全球主要央行應仍會維持寬鬆資金政策，美紓困方案也不至於大幅縮水，整體大環境仍有利股市表現，美股四大指數中長期持續走多，科技指數表現強勢，台積電ADR頻創新高價，有利台股年底作帳行情表現。

短線變數：留意歐美2次疫情爆發

大盤突破13031高點後，13000點上下變成支撐，箱型震盪區間上移約13000點至14000點間，由於先前指數大都在12500點至13000點間震盪居多，短線暫看13000點至13500點間震盪，突破後再上移至13500點至14000點間，但短線要留意歐美二次疫情爆發，是否大量封城，對經濟和股市造成負面影響。

建議逢回選股偏多操作，留意20日線和季線黃金交叉、9周KD值向上、9日KD值高檔鈍化強勢股。

類股短線雖因疫苖好消息而強弱異位，但數位轉型已是長期趨勢，高階半導體和5G等相關電子股還是中長期主流股，疫情受害股短期補漲居多，短線可留意金融、水泥、塑化、航運及疫情受害股等，但中期選股仍聚焦半導體相關、Wi-Fi 6、中國去美化概念股、雲端網通、5G相關、ABF及電動車相關等電子股，和綠色能源、運動相關等傳產股。

（本文作者為康和證券投資總監）

文章來源：今周刊

延伸閱讀

iPhone 12開賣隱含3大重要意義！蘋果長驅直入中國市場 這回要「手擒華為」

買iPhone 12現折3000元！刷這幾張信用卡價格最殺，一表掌握開搶登錄時程

iPhone 11、12價差7000該怎麼選？ 網：有預算考量選11，沒有「攻頂」12 Pro Max