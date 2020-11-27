五年級理財│拿老本幫子女買房 如何保障自身權益？

陳必琪是五年級生，外商機構高階主管，有二個小孩均已成年，有一兒子正準備結婚，由於目前雙北市房價非剛出社會所能負擔，因此打算幫買一房讓兒子、媳婦住，想請教法律專家要如何買才能保障自己的權益？

我是陳必琪，我和先生從國外念書回來就在大型私人公司上班，工作30年 ，雖累積一些積蓄，四年前，因為換屋及裝璜，花了不少錢，即使目前住的房子算是別人眼中的「豪宅」，但內部就是「不夠大」，因此，兒子要結婚，我先生即建議兒子和準媳婦去買房。

結果他們兩人將看到房子資訊跟我們夫妻討論，發現他們最大問題在「資金」，我們也想幫忙，但目前剩下的資金卻是我們的退休準備金，所以，內心也很糾結。

因此，想請教法律專家，若是以我的名字購買，日後想移轉贈與給小孩時，是否還會多了不少稅金？若我們出資用兒子名字買房，如何防止日後他們因急需賣了這房子？或者我們夫妻若日後需要資金時，可以處分這資產變現嗎？是否可以在契約上作一些約定？

由於我和先生的名下本來各有一房及二房，但只有現在住的房子比較值錢，另二個都是在屬於小套房及因繼承南部偏僻的房子，若用自己名字買下房，然後再給兒子跟媳婦住，是否有涉及其他風險。或是父母出資幫小孩買房時應留意那些問題？

理財健診│登記自己名下 分年贈與節稅

文：建業法律事務所資深合夥律師韓世祺：

若是以自己名字購買房產，日後想移轉贈與給子女時，當然會有贈與稅的問題，目前贈與稅的免稅額為每年新臺幣220萬元，贈與金額在新臺幣2,500萬元以下者，稅率為10％，若希望能夠省稅，可在免稅額的範圍內分年贈與房產持分，或者一開始就分年贈與資金。另外也可以在贈與的時候，約定後續的房貸由子女負擔，使贈與稅稅額扣除房貸之金額，以達到省稅的目的。

此外，因為實價登錄及房地合一稅的實施，如果將房產贈與給子女，未來子女想出售房產時，實際出售金額減掉土地公告現值以及房屋評定現值，所得出的交易所得通常較高，此時子女可能需負擔一大筆所得稅或房地合一稅。當然這或許也可以一定程度降低子女轉售的動機。不過，此部分也可以透過重購自住房地退（抵）稅之優惠來減少稅負。

以上只是一些合法節稅的原則，但因為房產的價值較高，相對地的稅負也高，每個人都需求及狀況都各有不同，所以實際上最好還是要按照個案情形量身規劃為宜。

至於如果用子女名義買房，房產已經在子女名下，子女當然可以自由處分該房產，過去曾有人保留土地所有權，只將房屋名義過戶給子女，或者在房產上設定抵押權或預告登記，來避免子女處分，但前者如果是新購的房產，可能不太容易如此安排，且之後土地如要移轉，仍有上述的贈與稅等問題；後者如果父母對子女並沒有真實的債權存在可設定抵押，或沒有真實的預告登記事由，均恐有合法性疑慮，甚至有刑事責任的問題。

即使在契約上有所約定限制子女處分權，或者約定真正的所有權人為父母，此約定也只能拘束父母與子女之間，並不能對抗善意第三人，換言之，父母或可藉由此約定來主張可自行處分房產變現，但不知情的買家並不受父母與子女間約定的拘束。

因此，由於個人需求與狀況的差異，且因應規劃方式或有不同的法律風險，最好還是按個案的需求，配合實際的情況予以規劃為宜。

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