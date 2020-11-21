88％專業投資法人都在做！用1密技提高報酬

根據2020年施羅德投資集團進行的法人大調查，發現僅有12%的法人表示沒有做永續投資，比去年的19%降了7%；此外，有超過5成的受訪者表示，有數據或證據顯示，永續投資能帶來較佳報酬。

在歐美國家已經風行數年的永續投資概念（ESG），今年在台灣大爆發，不但有許多金融機構紛紛宣示永續投資的決心，一般投資人在市場上能找到的ESG相關產品，從股票基金、債券基金到ETF都有，想參與ESG題材比想像中容易。

今年施羅德投資集團針對650位、總資產超過25.9兆美元的機構投資人進行法人大調查，發現永續投資已經是市場共識，今年有88%受訪法人回應有做永續投資。施羅德投資集團也判斷這股趨勢還會持續下去，因為全球有68%的法人預期未來五年永續投資會更重要。

不做永續投資的法人愈來愈少

資料來源：施羅德投資集團，2020年11月。

百達環境機會基金經理人杜一表示，全球永續環境解決方案的市場規模大約有2.5兆美元，而且以每年6~7%的速度成長，是不容忽視的重大趨勢，相關範疇包含再生能源、能源效益、去實體化經濟、永續農業與林業、供水及處理、廢物處理與再造以及汙染控制。

至於有些投資人常誤解，想跟「永續」沾上邊，企業一定會花更高的成本，從追求報酬的角度來看，「永續」反而是票房毒藥；但，施羅德投資集團永續投資全球主管Andy Howard指出：「永續投資和較佳報酬並非互斥。」

原來，這次的調查，釐清了上述迷思，55%受訪法人表示，有數據或證據顯示永續投資能帶來較佳報酬，這項數據已經從2018年的34%提高到2019年的49%，再升高到今年的過半水位。

愈來愈多法人認為永續投資帶來較佳報酬

資料來源：施羅德投資集團，2020年11月。

然而，即使有愈來愈多法人關注永續投資，他們也提到一項值得注意的挑戰，那就是所謂的「漂綠（greenwashing）」，舉例來說，由於缺乏對永續投資明確且一致的定義，可能讓一些企業只做永續的表面功夫。其它法人認為，永續投資面臨的較大挑戰還有缺乏透明化和報告數據，以及對績效的憂慮。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠曾引用一份MSCI的研究指出，在2016到2020年間，若將全球股票ESG分數落在前20%與後20%的族群拿來做比較，在前段班的這些公司，於未來三年內，股票大幅走跌超過75%以上的案例，遠低於落在ESG後段班的企業，鄭立誠說：「這證明ESG做得好，股票表現是比較好。」

他進一步建議投資人，目前全球金融商品的殖利率相對低，若想安度未來的人生，資產配置是一個好解方，且一定要記得納入ESG題材，因為ESG概念不管在股市或債市應用上，都有助進行風險控管、有保底功能。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

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