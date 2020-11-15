避免「 長期投資 」失敗的3種方法

《 長期投資 》要多久?五年的時間夠嗎?還是需要十年以上呢?對於一般投資人來說，可能持有五年以上的時間就會覺得已經夠長。日常生活中我們總是會聽到有人提醒請把投資的時間拉長，原因在於短期內的投資結果深受市場情緒的影響，短線交易的勝率跟擲硬幣沒有太大的差別，但就過去的統計來說，長期投資卻很難賠錢。然而，儘管大眾理解投資是一件需要耐心等待開花結果的事情，但如果投資時間需要長達10年、20年甚至30年，許多人不免對於這項投資決策感到擔憂與遲疑，他們害怕的是，未來面臨賠了夫人又折兵的結果。畢竟投資人不但花上數十年期盼豐厚的果實，但如果最後所得到的報酬又是賠錢的，那真的是悔不當初。

因此，令人好奇的是，長期持有真的就是萬靈藥，沒有任何缺點嗎?

不，長期投資也是會失敗，會賠錢的。

最顯而易見的的例子就是投資日本單一市場。

當我們投入日本整體市場在1990-2020共30年的時間，你知道所獲得的年化報酬率是多少嗎?僅僅只有0.8%，就跟目前的定存所獲得的收益一樣，投資人花了30年堅持到底長期持有，在這過程中承受股市的上沖下洗，股市的波動也不是只有一天兩天的事情，結果最後的獲利跟定存一樣?從事後來看完全就是個不划算且令人傻眼的交易。

因此許多投資人開始後悔，懊惱當初為什麼會下這個投資決策，問題是，當時會決定投入日本股市的人，有很大的一部份原因是看到日本股市在1990年以前的績效才決定投入的，為何有這種說法?原來是日股在1971-1989年之間共上漲1858%，換算年化報酬率可是高達19%的績效，1990年準備要投資的人們，看到日本在過去十幾年帶來驚人的成績，彷彿就是看到未來的搖錢樹，怎麼可能會想到如日中天的國家終有敗下來的時刻?於是許多人深信如此強大的國家必定延續漲勢，自信堅定的將自己的人生押注在日本市場，但後來所發生的事情卻如你我所知道的，結局與他們想像的恰恰相反，同樣的道理我們也能從新興市場的損失上百萬教訓得知。

從過去的歷史看投資美股的隱憂

現在的你，會不會就是當初的1990年投資人呢?如今最火紅的單一國家市場:美國，是不是也需要引古鑑今，居高思危呢?根據美股的歷史來說，投資30年出現的最差回報時刻就是1926年的投資者，回報有多差呢?7.8%的IRR，其實這個數字一點也不差，尤其是相較於日本的悲慘30年回報0.8%來說根本就是超級好的績效。



但是，歷史上最差的30年回報績效很有可能會被2000年的紀錄給刷新，因為從2000年至2020的回報是242%，IRR為6.1%，如果想要維持最低7.8%的IRR紀錄，則必須在未來的時間內，每年都達到10%的年化報酬率才行。

也就是說，如果接下來的10年沒有達到年化報酬率10%的結果，那美股歷史上最慘的30年投資時刻就會從1926年改寫成2000年了，連續10年要完成IRR10%的成就，這並不是件容易的事情阿!

避免長期投資失敗的3個方法

所以，為了不要在長期投資後迎接類似日本市場的結果，有以下3種方法可以避免重蹈覆轍。

廣泛的投資

持續投入

提高儲蓄率

單壓一個市場或是單一股票，好的結果所帶來的報酬可以突破雲霄，但是壞的結果卻令人後悔莫及，你應該透過廣泛的分散式投資，建造一個多元化的投資組合以避免過度集中的風險，同樣的道理不但可以從獨鍾科技股的結果回顧，也可以從下重注的本事反思。

第二個方法則是透過不斷的持續投入，將投資分散於不同的時間維度，在如此長的投資歷程中，鮮少有投資人只下了一筆資金後就等待賣出時間的到來，更多的是持續投入加速累積資產的時間，透過此方式的好處是將可以避免在某個時間下重注。

而最後一個方法，也是在巴比倫理財聖經不斷提醒的重點，儲蓄將是一切的根本，只要透過儲蓄持有更多的現金，不管是使用在日常所需或是緊急備用金，既使是拿來投資，所能容錯的空間就更大了。

小結

儘管在未來大部分的投資效益可能不如從前的優異，但就算現在開始只有5%的年化報酬率，經過30年後也可以累積330%資產，不管你是否開始投資，都不需要感到悲觀，只要謹記以上的幾點方法，設法讓累積財富的雪球持續不斷地滾下去，畢竟成功的投資不需要專研投資，只需要你的耐心。

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本文由CHENYP授權轉載，原文刊載於

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