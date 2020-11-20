五年級理財 │邁入人生下半場 建投組養胖養老金

五年級生的一青在通訊業上班，今年剛過了50歲生日，對於邁入人生後半場，已經開始規劃退休後的生活。 由於內政部最新統計，2019年國人平均壽命為80.9歲，高齡社會已來臨，讓包括一青在內的許多人，更積極思考如何創造老本的問題。

我原本任職於科技圈，結婚後須照顧公婆並打理家庭，生活作息以家人為重心，所以婚後轉換跑道至通訊業擔任行銷一職。家中理財部分交由我打理，結婚陸續用家用基金買了股票型基金，以應付兩個孩子教育、照顧兩老等家庭生活支出，家庭開銷不小。

從孩子出生後，尿布、奶粉、衣服到各種玩具和育兒教材，占去我們大部分家庭開支，還好買了股票型基金，獲利錢可以應付一些額外雜支。現在小孩漸大，他們開始打工賺取自己的零用金，兩老這幾年相繼離世，家庭負擔漸輕。

剛邁入50歲的我，最近開始想要再增加一些投資組合關於投資股市的機會，認為應該開始為我與先生未來退休後的生活，好好打理規劃。

因為我的朋友告訴我，訴求股債混搭的多重資產基金其實可以滿足我的理財目標，讓資產一方面有固定配息，一方面又可以參與股市成長的機會，但老實說，市場上相關基金百百種，找出投資進出時點一直是我投資上的大困擾，擔心景氣的變化，害怕股市波動太大。

對於存養老金的我們，投資害怕禁不起這樣的壓力，想請教專家，退休理財應該怎麼做？

理財健診│母子基金紀律式投資 拉高勝率



文：日盛目標收益組合基金經理人林邦傑

兩個Capital組成人一生的資本就是，人力資本（Human Capital）和金融資本（Financial Capital），隨著年齡增長，人力資本會逐漸轉化為金融資本，以供退休安享晚年退休逐夢，是每個人嚮往的事，而經濟實力將影響到退休夢想的實現力度。

隨著年齡增長，人力資本逐漸轉化為金融資本，也就是退休金的準備，準備退休的過程，應注意四大風險，包括一、退休金是否足夠，二、退休準備須將通貨膨脹影響納入考量，三、在準備退休金的投資期間可能發生投資風險，四、邁入老年後的健康問題與醫療費用風險提前準備。

退休金來源主要有三，包括個人儲蓄、職業退休金及社會保險，如何讓退休後保有上流社會的品質，端看個人儲蓄如何規劃。退休理財不是一味追求亮眼報酬，而是衡量在最適合自己的狀態下，最容易成功的方法，就是選對投資工具並紀律的定期定額投資基金。只要善用適合自己的投資工具，不用花太多時間理財，可讓小錢發大威，輕鬆退休非夢事。

目前市場上共同基金有母子基金投資平台，概念是藉由系統設定，可以幫助買進、賣出決策，以類似定期定額的方式追求目標獲利，同時平衡風險、降低波動度。例如日盛投信推出的循環理財計畫退休平台為例，是個輕鬆築夢的母子基金投資術，為定時不定額進階版，結合單筆與定時不定額優點，加入漲時停利與跌時加碼的機制，不受人為因素干擾，透過紀律式投資，無須費心臆測市場多空，隨時進行投資，讓投資更有效率，更能有效累積退休金。

在基金標的選擇上，由於一青目前進入人生黃金時期，此時身體健康狀況還不錯，且比較無撫養小孩奉養及父母親的壓力，手邊資金也較充裕，基金投資方面建議以穩健為宜。

且因退休理財屬中長線規畫，採用定時定額方式分批布局時，不妨留意各投信公司推出的手續費優惠專案，有利降低投資成本，也等於增加一筆退休金。一般來說，每年的年底前，通常會有較多的優惠方案，例如日盛投信的「英雄來襲超強組合 戰勝投資市場」方案，年底前投資精選基金手續費單筆申購0.3％，定時（不）定額終身0％優惠。

另針對今年突發新冠疫情，面對後疫情時代的布局，可關注5G基礎建設、科技創新、大陸動經濟內循環、智能車商機，均是未來主流的投資方向，不論台股、A股、深具產業長期趨勢的全球智能車基金，及適合做為長期資產配置，或退休投資標準配備的組合型基金，都有利協助達成理財目標。

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