養兒防老變啃老 網曝靠2招退休才是王道

隨著國人平均餘命越來越高，意味著退休後的日子越來越長，「養兒防老」的觀念也正在轉變中，讓大多網友表示，現在啃老族一堆，除了養兒外，說不定還要養孫，認為「靠自己存老本才是王道」，善用投資理財工具，如透過保險規劃來累積退休金，或轉嫁生病等突如其來的風險。

一名網友在存錢公社發文指出，「現在是養兒防老，還是存錢防老，哪個比較有保障？」此文一PO立即引發網友熱烈討論，網友一面倒笑說，「以前是養兒防老，現在是防兒養老」，所以要靠自己最實在，規劃好後半人生，無論對自己或小孩都好。

另有網友強調，「絕對不要養兒防老！」現在薪資普遍不高，孩子都過得很辛苦，等你老了還捨得伸手跟孩子拿錢嗎？因此最好的方式是「自己買保險及存錢」，未來生病的話，還有保險可以支付，生活就靠自己存錢來過活，不少人認同此觀點，直呼「靠自己存老本才是王道」。

不過，有人則認為「都要吧」，養兒防老不一定是金錢上的支援，有時小孩的陪伴關心，也是一種防老，也有網友分享親身故事，覺得「養兒女到大學畢業是義務，不要有所求」，讓其他人哭說，「現階段養兒啃老的比較多」，除了要養兒還要連孫一起養。

根據內政部公布「108年簡易生命表」顯示，國人的平均壽命為80.9歲，其中男性77.7歲、女性84.2歲，皆創歷年新高。面對國人平均壽命呈現上升趨勢，健康風險不可忽視，善用醫療險、長照險、失能險等保單來做好保障，至於生活準備金的部分，則可透過利變終身壽險、年金險等，以提早準備退休金，預約無憂的養老人生。

（文章來源：好險網、文／紀佳妘）

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