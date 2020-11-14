薪水太低只是藉口！改掉4習慣讓你留住財富

一對年紀大約30歲上下的新婚夫妻，因為想吃南韓首爾市明洞商業區某家美食餐廳的食物，在周六休假時，從台灣搭乘華航班機到南韓，周日再搭機趕回台灣準備周一上班。

這故事聽來讓人瞠目結舌，但卻是基金一姐趙靖宇親身遇到的案例，「那一次我因為趕不上回台的飛機，意外遇到了這對小夫妻，也聽到了這個至今都讓我印象深刻的故事。」

NG習慣1：賺多少花多少

原來，這對夫妻常常想吃什麼、想喝什麼，不管美食餐廳在台灣或是在海外，就算只有周末兩天，也不惜買非廉航的機票，殺過去吃吃喝喝後再回家，趙靖宇分析：「這對小夫妻是很多年輕人的縮影，因為篤信『人生苦短』，就把娛樂、享受放前面，工作賺到的錢不是拿去玩樂，就是去買iPhone新機。」

正聲廣播電台「財經早知道」節目主持人羅際夫也說：「很多年輕人有錢就花，因為覺得反正買不了房、薪水也少，乾脆就把它花掉。但其實，存1塊錢也是存，如果沒有動機，錢就留不下來，不可以因為覺得自己錢少，就全部花光。」

趙靖宇回想自己年輕時，理財的起點也是從「死存」開始，她因此提醒年輕人：「尤其是現在利率這麼低，不死存更是什麼都沒有。」而所謂的「人生苦短說」，其實是提醒大家珍惜當下與家人、朋友相處的機會，而不是鼓勵把錢全花掉。

NG習慣2：買一送一好划算，買愈多省愈多

另一項NG行為則是不分男女老幼都可能遇到的，每當看到商品「買一送一」、「買大送小」、「第二件半價」、「加一點小錢就可以加購」，你總會覺得買到賺到嗎？趙靖宇提醒大家，這種引誘大家購買額外商品的行銷手法，很容易讓人不小心就屯了一堆貨在家裡，不但在不知不覺中多花了錢，甚至可能放到東西過期都還用不完。

NG習慣3：收入減掉支出才儲蓄

存不到錢的人通常有一個通病，總是在領到薪資後先支應各式開銷，若有剩餘的錢才存起來，但事實上要能存到錢，一定是拿到收入就先減掉儲蓄，剩下的才是可以花掉的錢。趙靖宇建議：「就算薪水不高，也一定要想辦法多少存一點，不管是3000元、2000元，甚至是1000元都好，有這些積蓄才能應付未知的急難。」

NG習慣4：投資方法人云亦云

若有了好的開始，存了一筆小積蓄後準備投資，許多人可能因為沒時間做功課，或懶得做功課，陷入「人云亦云」的窘境，達人說買就買、理專說買就買。羅際夫分析：「現在市場上有許多投資商品可選，不管這些工具多簡單，投資人還是應該多去了解這些商品，像是它的特性、成分股是什麼，何時配息…等。」

羅際夫也建議，儘管許多專家與業者都鼓勵大家用「定期定額」的方式來投資，但不是說買了就不關心、不調整，定期定額不能當不動產，最久每季應該要檢視一次手中的資產，像是遇到行情好的時候，像是年化報酬率超過10%或15%就可以考慮獲利了結。

最後，趙靖宇打趣比喻，理財就跟減肥一樣，有些人老是安慰自己「沒關係，這餐大餐先吃完，明天再減肥」，遇到存錢、研究投資產品也通通是明天再說，「這種什麼事都推到明天的態度，怎麼存得到錢呢？」她也認為年輕人存錢就是在為下次股市大跌累積彈藥，若能在年輕時盡量降低自己的物質慾望，有紀律地存錢與投資，距離財富自由的夢想就會更接近。

（林韋伶）

文章來源：今周刊

延伸閱讀

從月光族變理財專家 四寶媽掌握「三大關鍵」 讓孩子們也有「理財腦」

儲蓄水位拉警報！全台三成民眾存款低於5萬，「這縣市」存最少

先別管美國總統大選結果了！「這件事」對金融市場後續表現更重要