他們都被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚翻身

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」



說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

台積電官網一張照片 揭靶材廠打進大聯盟的重大意義

今年5月6日，台積電官網秀出一張照片，照片下有一行圖說這麼寫著：「台積公司帶動產業鏈綠色製造能力，協助供應商『光洋應材』成為國內首家供應高階半導體前段製程靶材企業。」這句話，等於承認光洋應材已經身為「台積電供應鏈大聯盟」一員。

「其實，光洋應材踏入半導體靶材已經有10年之久了，但一直處在後段的封裝製程。」「高階半導體前段製程靶材，長久以來都是由日商東曹、住友化學、三井礦業、美國霍尼韋爾等少數公司寡占的局面，台灣企業終於在今年首度打破這個局面了！」馬堅勇表示。

2016年爆發員工盜賣黃金，以及前董事長為掩蓋損失，以不當會計方式美化財報，導致股票下市的光洋應材，2017年因再生陽極銅靶材打入台積電供應鏈，開始扭轉命運。

加入台積電供應鏈，扭轉經營體質、命運鹹魚翻生的，光洋應材只是其中之一。台積電指出，每年交易次數超過3次，下單金額超過500萬元的供應商總計約1300家之多。上市櫃企業如果擠入台積電供應鏈大聯盟，往往成為投資人追捧標的，因為，這代表他們跟著台積電一起成長的機會大增。

過去5年來，台積電市值成長了212％，來到11.3兆元新台幣。供應鏈表現也不遑多讓，如設備廠家登，過去五年來市值暴漲920％、帆宣大漲363％、興建無塵室的漢唐大漲284％、提供真空設備及維修的日揚上漲212％；半導體特用化學品的三福化與勝一分別有244％與195％漲幅。

以國內生產毛額（GDP）而言，台灣GDP一年產值達六100億美元，在全球排名第22，算是中等國。然而，拜半導體產業蓬勃發展，尤其是晶圓代工稱霸地位所賜，台灣在半導體材料、化學品、設備的採購上，卻是一等一的王者大國。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計，預估今年全球半導體晶圓與封裝材料市場規模達529億美元，包括台積電、聯電、華邦電等台灣半導體製造業者，就吃下22.3％的份額，居世界第一。半導體特用化學品去年全球市場規模353億美元，台灣市場即占22％，居世界第一。

無塵衣洗滌王國尚磊 80員工衝出一年百萬套清潔產能

台積電帶動的半導體產業發展，不單讓供應鏈與台灣經濟有向上提升機會，甚至也能改變一個人的命運。

71歲的白陽泉，從台北工專（今台北科技大學）礦冶科畢業時，可能沒想到，未來竟然會以洗衣服為本業。白陽泉說，他當兵退伍後找工作頗為坎坷。「我從報紙求職欄的大方格找工作一直找到小方格，當時需要礦冶專長的公司，屈指可數，台泥與中油這兩家公司有在招考，我也去應考了，但看到旁邊坐的是班上第一名，而且還只錄取一至兩位，我心想完了，果然還是落榜。」

白陽泉最後透過求職欄的一個小方格，看到一家水處理公司在徵人，終於如願找到工作，也在水處理產業找到安身立命之處。之後，他研發出純水再生技術，創立十大環保公司，客戶廣及各種產業，事業漸漸步上軌道。

1990年末，有一位客戶向他訂購純水設備，訂單金額雖不大，但對純水的純度與品質要求奇高，引起了他的注意。讓他驚訝的是，這家客戶竟是一家洗衣店，他納悶為何一家洗衣店竟需要品質如此高的純水，決定親自登門拜訪。

原來這是一家專門在為高科技公司洗滌無塵室衣服的洗衣店，洗衣店老闆雖強調這個行業不好做，錢很難賺，反引起他的興趣。他積極找資料，發現在國外洗滌一件無塵衣，往往可達幾塊錢美金，於是馬上著手擬定投資企畫書，籌資1億元新台幣，於1999年，在桃園龍潭尋地興建一座Class 1無塵衣洗滌廠，即尚磊科技。

隨著台灣半導體、光電、生技產業起飛，尚磊科技營運逐漸步上軌道。這20年經營下來，迄今累積了超過200位大大小小的客戶，每年洗滌產能，無塵衣可達150萬套，無塵鞋可達60萬雙，年營收超過1億元新台幣。

供應鏈高規格自律管理 無形中樹立起對手追趕屏障

除了為台積電洗滌無塵衣外，尚磊也為台積電供應用來擦拭晶圓片的無塵捲布。「台積電希望無塵捲布用完後，可以清洗後再使用一次，我們幫忙它做這個工作。」「這麼賺錢的企業，那麼小的耗材也希望回收使用，這點讓我印象深刻。」白陽泉說。

他指出，與台積電做生意，其要求很「囉唆」、要簽署一堆規範，例如薪資一定要高於法定要求、不能違法超時加班、洗滌後的純水要達到排放環保標準等。「達到他們的標準過程的確辛苦，但做到了，其實也無形中建立起一種競爭優勢。」他說。

當大家都只看到台積電7奈米、5奈米或3奈米製程領先群倫，認為這是台灣半導體能不懼中國半導體紅色供應鏈急起直追的競爭優勢關鍵所在，其實，落腳並扎根台灣的半導體供應鏈，扮演了無名英雄的重要角色！

文章來源：今周刊

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